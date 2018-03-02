Трудности перевода. Украина говорит о передаче Javelin, а США - о продаже

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на 47 миллионов долларов США. Об этом ранее сообщил Пентагон. В то же время посольство Украины в США и глава дипмиссии Валерий Чалый заявляют о "передаче Украине противотанковых комплексов".

"Теперь официально и уже публично: США поддержали передачу Украине противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" на сумму 47 млн долл. Речь идет о 37 пусковых установках и 210 противотанковых ракетах, а также тренировочных комплексах.

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Системы "Джавелин", несомненно, усилят оборонительные способности Украины для защиты суверенитета и территориальной целостности. Но важно и другое — это мощный сигнал о приоритетах и инструментах внешней политики и политики США в регионе и доверии к Украине", — написал Чалый на своей странице в Facebook, при этом разместив оригинал сообщения.

Агентство Министерства обороны США по вопросам сотрудничества в области безопасности Сообщение о продаже Украине ПТРК Javelin

Примечательно, что заявление украинского посла поспешила эмоционально прокомментировать первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева на переговорах по урегулированию в Донбассе в Минске Ирина Геращенко: "Аааааа, зрада!"

Facebook Ирины Геращенко Комментарий Валерия Чалого о поставках вооружений из США в Украину

Похожее сообщение за час до поста Чалого обнародовало на странице в Facebook посольство Украины в США.

"Агентство Министерства обороны США по вопросам сотрудничества в области безопасности официально сообщило о решении Государственного департамента США поддержать передачу Украине противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" на сумму 47 млн долл.

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Таким образом, впервые на официальном уровне публично подтверждена готовность Вашингтона передать Украине оборудование оборонного назначения летального действия в рамках военно-технической помощи. Речь идет о 37 пусковых установках и 210 противотанковых ракетах, а также о тренировочных комплексах", — говорится в сообщении.

Facebook Посольства Украины в США Комментарий Посольства Украины в США о продаже Javelin

Между тем в сообщении американского ведомства отмечается, что предполагаемая сделка не будет офсетной, то есть компенсационной – правительство США не будет нести каких-либо дополнительных обязательств перед украинской стороной. В январе президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счет бюджета США. В документе Пентагона на этот счет нет никаких указаний, отмечается лишь, что вооружение будет поставлено со складов Сухопутных сил США.

Некоторые пользователи под постом посольства Украины в США также обратили внимание на "трудности перевода".

Facebook Посольства Украины в США Комментарии пользователей о продаже Javelin

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа в 2017 году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. Представитель Белого дома Радж Шах заявил, что решение о поставках принимал Трамп. Между тем дата прибытия американского вооружения в Украину до сих пор неизвестна.

Добавим, президент США Дональд Трамп в середине декабря прошлого года подписал оборонный бюджет страны на 2018 финансовый год. Бюджет предполагает выделение военной помощи Украине на 350 миллионов долларов, однако половина из этой суммы может быть предоставлена лишь по результатам реформ в военной сфере. Входит ли стоимость ПТРК Javelin в военную помощь США Украине, пока не уточняется.