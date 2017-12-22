Посол сообщил о международной реакции на арест помощника Гройсмана

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина.

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что задержание и арест Станислава Ежова, помощника премьера Владимира Гройсмана, вызывает беспокойство международных партнеров Украины, передает "112 Украина".

По его словам, Киев должен доказать, что конфиденциальные переговоры "не попадут противнику".

"Эта ситуация сейчас наших международных партнеров, скажем так, немного беспокоит, и мы должны сейчас очень быстро продемонстрировать, что мы контролируем полностью ситуацию, и никакие, даже конфиденциальные переговоры или чувствительная информация не попадут противнику",- сказал Чалый.

По его словам, это задание внешней разведки, контрразведки СБУ и кадровой работы МИД.

"Открою вам тайну: относительно некоторых кандидатур, которых планировалось направить в США, я выражал обеспокоенность в последние годы, и эти люди не приехали в посольство в Вашингтон",- сказал Чалый.

СБУ, которая задержала Ежова, утверждает, что чиновник по заданию российских спецслужб собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур Украины, а полученные данные передавал кураторам через электронные каналы связи.

Премьер заявил, что Ежов не имел доступа к гостайне. СБУ квалифицировала действия Ежова по статье "государственная измена". В службе пояснили, что данная статья позволяет привлекать к ответственности за передачу государственных данных, которые не являются гостайной.