Посол сообщил о международной реакции на арест помощника Гройсмана

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина.
По его словам, Киев должен доказать, что конфиденциальные переговоры "не попадут противнику".
"Эта ситуация сейчас наших международных партнеров, скажем так, немного беспокоит, и мы должны сейчас очень быстро продемонстрировать, что мы контролируем полностью ситуацию, и никакие, даже конфиденциальные переговоры или чувствительная информация не попадут противнику",- сказал Чалый.
По его словам, это задание внешней разведки, контрразведки СБУ и кадровой работы МИД.
"Открою вам тайну: относительно некоторых кандидатур, которых планировалось направить в США, я выражал обеспокоенность в последние годы, и эти люди не приехали в посольство в Вашингтон",- сказал Чалый.
СБУ, которая задержала Ежова, утверждает, что чиновник по заданию российских спецслужб собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур Украины, а полученные данные передавал кураторам через электронные каналы связи.
Премьер заявил, что Ежов не имел доступа к гостайне. СБУ квалифицировала действия Ежова по статье "государственная измена". В службе пояснили, что данная статья позволяет привлекать к ответственности за передачу государственных данных, которые не являются гостайной.