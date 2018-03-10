По словам Виктории Кушнир, в частности, принято на вооружение пять образцов вооружения и военной техники, среди них военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70, боевой и учебно-боевой самолеты типа Су-25.
В апреле-мае из Киевской области в ряды армии и других военных формирований Украины будут отправлены 800 человек, в том числе 516 человек будут проходить службу в Вооруженных силах, 229 призывников - в Нацгвардии Украины.
Все большее количество молодых граждан Украины задумывается о необходимости жертвовать собой в зоне АТО. Точку в успешности проведения новой волны мобилизации поставил 1 февраля лично министр обороны Украины Степан Полторак.
По словам Виктории Кушнир, участие украинских военных в международных учениях поможет им овладеть стандартами НАТО. Наибольшими по масштабам станут ежегодные украино-американские учения Sea Breeze и Rapid Trident.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".