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    Виктория Кушнир

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 34
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    Танки на вооружении ВСУ. Архивное фото
    Военным выплатили 100 млн грн за участие в АТО и уничтоженную технику противника
    11:06 09.02.2016
    108Донбасс: мир или война.
    По словам спикера Минобороны, более 5,7 миллиона гривен в ближайшее время будут выплачены порядка 1,5 тысячи бойцов за участие в боевых действиях АТО.
    Беспилотник Фурия. Архивное фото
    На вооружение ВСУ поступили пять "Фурий"
    10:50 09.02.2016
    1763
    По словам спикера Минобороны Виктории Кушнир, в течение недели военные получили пять беспитлотников. Крейсерская скорость "Фурии" составляет 65 км/ч, максимальная - до 130 км/ч.
    Последствия взрывов в Сватово
    Единичные снаряды продолжают взрываться на складе в Сватово - Минобороны
    09:34 30.10.2015
    320Взрывы и пожар на складах боеприпасов в Сватово
    В настоящее время интенсивность взрывов снизилась, но все же единичные снаряды продолжают взрываться. В Госслужбе по ЧС заявили, что погибших двое и четверо ранены.
    Петр Порошенко и Йенс Столтенберг
    Неутешительные (для Украины) итоги визита Столтенберга
    13:39 23.09.2015
    11732АТО: в предчувствии военного положения.
    Украина и НАТО совместно разрабатывают новую модель системы командования и управления, на основе которой в соответствии со стандартами НАТО будут реорганизованы Вооруженные силы Украины.
    Украинские военные в зоне АТО. Архивное фото
    Минобороны: бойцам АТО выплачено 58 млн грн за участие в боевых действиях
    23:57 28.08.2015
    122
    Как сообщила представитель Минобороны Украины Виктория Кушнир, военнослужащим выплачено свыше 3 млн грн за успешное выполнение боевых задач в составе подразделений.
    Украина-НАТО
    Украина утвердила первые пять соглашений о стандартизации с НАТО - Минобороны
    10:06 25.08.2015
    818НАТО: надо или не надо?
    Ффициальный представитель Министерства обороны Украины Виктория Кушнир отметила, что утвержденные соглашения касаются стандартизации параметров индивидуальных средств зашиты военнослужащих.
    Учения украинских военных. Архивное фото
    Военные Канады и США посетят Украину для подготовки к учениям
    09:57 14.07.2015
    111
    Представитель Минобороны Виктория Кушнир сообщила, что инструкторы и военные ознакомятся с возможностями относительно подготовки украинских военнослужащих по специальности сапера.
    Дым от пожара на нефтебазе под Киевом
    В 50 м от нефтебазы нет складов с оружием - Минобороны
    14:50 09.06.2015
    202Пожары и их последствия в Киеве и области
    Представитель пресс-службы Министерства обороны Виктория Кушнир сообщила, что оборонное ведомство пока не подтверждает нахождение складов с оружием в 50 метрах от зоны пожара на нефтебазе.
    Военные в зоне АТО. Архивное фото
    ВСУ отвели тяжелое оружие в Донбассе на установленное расстояние - Минобороны
    09:38 09.06.2015
    747Обстрелы на Донбассе
    Как сообщила спикер Министерства обороны Украины Виктория Кушнир на брифинге во вторник, места дислокации техники находятся под постоянным мониторингом ОБСЕ.
    БРДМ украинских силовиков. Архивное фото
    ВСУ с начала года получили более 700 единиц вооружения и военной техники
    10:43 19.05.2015
    531
    По словам Виктории Кушнир, в частности, принято на вооружение пять образцов вооружения и военной техники, среди них военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70, боевой и учебно-боевой самолеты типа Су-25.
    Флаг Украины
    США выделили на нужды армии Украины около $25 млн - Минобороны
    12:21 08.05.2015
    81
    По словам посла США в Украине Джеффри Пайетта, часть средств будут направлены на восстановление территории Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем ополченцев.
    Учения мобилизованных десантников близ Житомира
    Весенний призыв мобилизованных обойдется в 2 млн грн - Минобороны
    11:38 17.04.2015
    2002Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    В апреле-мае из Киевской области в ряды армии и других военных формирований Украины будут отправлены 800 человек, в том числе 516 человек будут проходить службу в Вооруженных силах, 229 призывников - в Нацгвардии Украины.
    Учения ВСУ на полигоне в Днепропетровской области
    Статус участника АТО получили 20,5 тыс человек — Минобороны
    10:16 17.04.2015
    839Год АТО: причины и следствия
    Военное ведомство сообщает о предоставлении статуса участников АТО более двадцати тысячам военнослужащих и представителей ВСУ.
    Украинские военные
    Статус участника АТО получили более 19 тысяч военных - Минобороны
    10:26 14.04.2015
    306Год АТО: причины и следствия
    Соответствующее заявление сделала Виктория Кушнир на брифинге во вторник. По ее словам, такое количество бойцов получило статус по состоянию на конец марта текущего года.
    Отправка призывников. Архивное фото
    Массовое уклонение от мобилизации и открытие в Украине "второго фронта"
    16:24 07.02.2015
    57868Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Все большее количество молодых граждан Украины задумывается о необходимости жертвовать собой в зоне АТО. Точку в успешности проведения новой волны мобилизации поставил 1 февраля лично министр обороны Украины Степан Полторак.
    Военные. Архивное фото
    Мобилизация, а что дальше? Комментарий представителя Минобороны
    10:33 27.01.2015
    5646Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    На этой неделе еще продолжается процесс оповещения мобилизационных ресурсов. Он идет по графику, на сегодняшний день оповещено уже 74% людей, которые подлежат мобилизации.
    Боевики в Донецке. Архивное фото
    Хроника 26 января: режим ЧС в Донбассе, заседание Совбеза ООН по Украине
    09:34 27.01.2015
    1333
    Накануне Кабмин ввел режим повышенной готовности в стране, а также режим чрезвычайной ситуации на Донбассе. Кроме того Украина запросила дополнительную военную помощь у НАТО.
    Блокпост ВСУ в Константиновке
    Активная фаза мобилизации пройдет 28 и 30 января
    12:54 26.01.2015
    10216Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    В Украине 28 и 30 января пройдет активная фаза мобилизационного процесса – отправка в учебные центры, сообщили в Минобороны.
    Украинские военнослужащие. Архивное фото
    МО: более 70% украинцев, подлежащих мобилизации, уже получили повестки
    10:23 26.01.2015
    1295Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    По словам представителя Минобороны Виктории Кушнир, почти 62 тысячи военнообязанных получили сообщения о призыве на военную службу.
    Международные военные учения Rapid Trident-2014 во Львовской области
    Силовики в 2015 году примут участие в 11 международных учениях - Минобороны
    11:16 12.01.2015
    152
    По словам Виктории Кушнир, участие украинских военных в международных учениях поможет им овладеть стандартами НАТО. Наибольшими по масштабам станут ежегодные украино-американские учения Sea Breeze и Rapid Trident.
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