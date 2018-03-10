Партнер юридической компании "Анте" Андрей Гук сообщил, что Окружной админсуд Киева отказал экс-председателю Госавиаслужбы Антонюку в удовлетворении его иска о признании увольнения с должности противоправным.
Денису Антонюку инкриминируется препятствование деятельности отдельных авиаперевозчиков и предприятий по предоставлению услуг в сфере авиации. Ему сообщили о подозрении по статье "злоупотребление властью или служебным положением".
Нельзя сказать, что Антонюк в открытую рубил саблей всю конкуренцию, но почему-то все его действия, все действия его подчиненных сводились к тому, что у нас этой конкуренции нет, заявил аналитик издания "Транспортный бизнес" Вячеслав Коновалов.
Аналитик издания "Транспортный бизнес" Вячеслав Коновалов заявил, что действия руководства Госавиаслужбы привели к тому, что у нас нет конкуренции на рынке авиаперевозок, поэтому и был уволен глава этой службы Денис Антонюк.
Несмотря на перемирие, на востоке страны из-за обстрелов и боевых столкновений продолжают гибнуть люди, едкий дым накрыл территории сразу нескольких областей, а Юлия Тимошенко и "Батькивщина" выступают за роспуск Кабмина.
Глава мининфраструктуры Украины Андрей Пивоварский подтвердил, что в пятницу кабинет министров Украины принял решение уволить господина Антонюка с должности главы Госавиаслужбы, решение принято и оно является финальным.
Глава Одесской ОГА задается вопросом, чем он мог нанести отстраненному от должности главы Госавиаслужбы Антонюку ущерб на 1 миллион гривен. Его интересует, Антонюк понес ущерб "за минуту, за день, за неделю, за месяц или за год?".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".