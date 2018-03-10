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    Денис Антонюк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
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    Денис Антонюк. Архивное фото
    Суд отказался восстановить в должности экс-главу Госавиаслужбы - юрист
    16:07 24.05.2016
    66
    Партнер юридической компании "Анте" Андрей Гук сообщил, что Окружной админсуд Киева отказал экс-председателю Госавиаслужбы Антонюку в удовлетворении его иска о признании увольнения с должности противоправным.
    Денис Антонюк. Архивое фото
    Экс-главе Госавиаслужбы разрешили выходить из дома днем
    15:17 12.10.2015
    47Дело Ефремова. Первый пошел?
    Апелляционный суд Киева только что отменил постановление Печерского суда относительно меры пресечения в виде круглосуточного удержания под стражей и постановил частичный домашний арест.
    Денис Антонюк. Архивное фото
    Экс-главу Госавиаслужбы взяли под домашний арест
    17:58 11.09.2015
    258Дело Ефремова. Первый пошел?
    Денису Антонюку инкриминируется препятствование деятельности отдельных авиаперевозчиков и предприятий по предоставлению услуг в сфере авиации. Ему сообщили о подозрении по статье "злоупотребление властью или служебным положением".
    Аэропорт Борисполь. Архивное фото
    Юрист: договор об "Открытом небе"- сигнал о том, что Украина стала безопасной
    18:08 10.09.2015
    236
    В Украине две зоны, где закрыты полеты, это Крым и зона АТО. Нас облетают, потому что опасаются, считает партнер юридической фирмы "Анте" Андрей Гук.
    Аэропорт Борисполь. Архивное фото
    Все действия Госавиаслужбы вели к отсутствию конкуренции - эксперт
    06:41 07.09.2015
    130Экономический кризис
    Нельзя сказать, что Антонюк в открытую рубил саблей всю конкуренцию, но почему-то все его действия, все действия его подчиненных сводились к тому, что у нас этой конкуренции нет, заявил аналитик издания "Транспортный бизнес" Вячеслав Коновалов.
    Строительство нового терминала Одесского аэропорта
    Эксперт обьяснил, в чем конфликт Саакашвили и Антонюка
    05:53 07.09.2015
    328Саакашвили в Одессе
    Саакашвили все равно, кого отстаивать, ему главное — создать конкуренцию, а ему эту конкуренцию не дают создать, заявил аналитик издания "Транспортный бизнес" Вячеслав Коновалов.
    Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
    Закрытое небо, или Зачем Саакашвили конкуренция на авиарынке Украины
    10:08 06.09.2015
    1363Саакашвили в Одессе
    Аналитик издания "Транспортный бизнес" Вячеслав Коновалов заявил, что действия руководства Госавиаслужбы привели к тому, что у нас нет конкуренции на рынке авиаперевозок, поэтому и был уволен глава этой службы Денис Антонюк.
    Киев в дыму от лесного пожара
    Хроника 4 сентября: новые жертвы в Донбассе, дым над Украиной, "Свобода" в МВД
    12:05 05.09.2015
    1404Немирное перемирие на Донбассе.
    Несмотря на перемирие, на востоке страны из-за обстрелов и боевых столкновений продолжают гибнуть люди, едкий дым накрыл территории сразу нескольких областей, а Юлия Тимошенко и "Батькивщина" выступают за роспуск Кабмина.
    Денис Антонюк. Архивное фото
    Кабмин уволил Антонюка с должности главы Госавиаслужбы
    14:05 04.09.2015
    678Громкие отставки и назначения в Украине
    Глава мининфраструктуры Украины Андрей Пивоварский подтвердил, что в пятницу кабинет министров Украины принял решение уволить господина Антонюка с должности главы Госавиаслужбы, решение принято и оно является финальным.
    Глава Госавиаслужбы Денис Антонюк. Архивое фото
    Главу Госавиаслужбы, скандалившего с Саакашвили, восстановили в должности
    08:08 02.09.2015
    735
    Информацию подтвердила пресс-секретарь службы Наталья Терлецкая. По ее словам, Антонюк был отстранен от занимаемой должности до завершение расследования. По ее словам, расследование завершилось.
    Петр Порошенко на государственном предприятии Завод 410 гражданской авиации
    Европа проигнорировала предложение Украины снять ограничения на полеты - эксперт
    13:30 01.09.2015
    2752
    По мнению Александра Мироненко, фактически Украина оказалась в ситуации, в которой были европейские государства несколько лет назад, когда наша страна закрыла свой авиарынок.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Саакашвили об Антонюке: он, как Паниковский, требует у меня миллион
    08:33 08.07.2015
    1829Громкие отставки и назначения в Украине
    Глава Одесской ОГА задается вопросом, чем он мог нанести отстраненному от должности главы Госавиаслужбы Антонюку ущерб на 1 миллион гривен. Его интересует, Антонюк понес ущерб "за минуту, за день, за неделю, за месяц или за год?".
    Денис Антонюк. Архивное фото
    Глава Госавиаслужбы призвал ГПУ проверить законность его отстранения
    14:15 07.07.2015
    91Дело Ефремова. Первый пошел?
    Денис Антонюк заявляет, что был уволен не по установленной законом процедуре, а Михаил Саакашвили, по его словам, не имел права принимать участие в заседании комиссии.
    Денис Антонюк. Архивное фото
    Кабмин отстранил от должности главу Госавиаслужбы
    12:45 02.07.2015
    454Громкие отставки и назначения в Украине
    Распоряжение подписано Арсением Яценюком. Ранее президент Украины Петр Порошенко пригрозил Антонюку увольнением, пообещав, что по деятельности Госавиаслужбы будет проведено расследование.
    Глава Госавиаслужбы Денис Антонюк. Архивое фото
    Комитет Рады рекомендует Яценюку уволить главу Госавиаслужбы
    23:01 01.07.2015
    229Громкие отставки и назначения в Украине
    Парламентский комитет обратился к премьер-министру с предложением рассмотреть вопрос о пребывании Дениса Антонюка на посту председателя Госавиаслужбы.
    Глава Госавиаслужбы Денис Антонюк. Архивое фото
    Глава Госавиаслужбы обвинил Саакашвили в популизме
    10:50 29.06.2015
    1162Саакашвили в Одессе
    Денис Антонюк в ответ на заявление Михаила Саакашвили посетовал, что не может отвечать "за весь мир, за всю Украину и всю экономику", однако готов нести ответственность за украинскую авиацию.
    Глава Госавиаслужбы Денис Антонюк. Архивое фото
    В доме и офисе главы Госавиаслужбы проходят обыски - СМИ
    12:34 14.05.2015
    377
    Как заявил сам Денис Антонюк, обыски в его доме уже закончились. По его словам, "ничего противозаконного не нашли, поэтому он едет на работу. Он добавил, что в его сторону обвинения не выдвигались.
    Митинг активистов Авиамайдана под зданием Кабинета министров
    Украина в пролете — "авиамайдан" перед Кабмином
    17:12 01.04.2015
    5607
    Вслед за "автомайданом" в Украине начинается "авиамайдан": перевозчики принесли к Кабмину символический гроб и назвали премьера Арсения Яценюка "убийцей лоукостов".
    Аэропорт в Запорожье
    Аэропорт Запорожья приступает к работе
    19:58 24.12.2014
    235Закрытие аэропортов в Украине
    Госавиаслужба приняла решение разрешить полеты в аэропорт Запорожье с 20.00 среды, сообщил глава ведомства Денис Антонюк.
    Аэропорт в Запорожье
    Аэропорт "Запорожье" не возобновит работу до утра четверга
    20:23 22.12.2014
    341Закрытие аэропортов в Украине
    Причина запрета всё та же - для обеспечения безопасности пассажиров, сообщил в понедельник глава Государственной авиационной службы Украины Денис Антонюк.
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