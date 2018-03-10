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Нельзя сказать, что Антонюк в открытую рубил саблей всю конкуренцию, но почему-то все его действия, все действия его подчиненных сводились к тому, что у нас этой конкуренции нет, заявил аналитик издания "Транспортный бизнес" Вячеслав Коновалов.