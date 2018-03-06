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    АТО продолжится вместе с Операцией объединенных сил в Донбассе - Генштаб

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    Донбасс: новое перемирие (317)

    (обновлено: )29101
    Как отметили в Генштабе ВСУ, АТО продолжается и решение о ее продлении или прекращении будет принимать руководитель Антитеррористического центра при СБУ, вне зависимости от проведения операции Объединенных сил.
    Украинские военные в зоне АТО. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Операция объединенных сил и АТО хотя и разные понятия, но могут происходить одновременно, заявил офицер Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ Юрий Бобров.

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    По его словам, АТО продолжается и решение о ее продлении или прекращении будет принимать руководитель Антитеррористического центра при СБУ, вне зависимости от проведения операции Объединенных сил.

    "Антитеррористическая операция предусмотрена законом о борьбе с терроризмом, и она объявляется решением руководителя Антитеррористического центра при СБУ. Эта операция была объявлена в 2014 году, и она продолжается", — сказал офицер Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ Юрий Бобров.

    По его словам, вне зависимости от выполнения норм закона Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях "решение о продолжении или прекращении проведения этой операции будет приниматься руководителем Антитеррористического центра при СБУ".

    Говоря же об операции Объединенных сил, представитель Генштаба ВСУ напомнил, что она начинается с опубликованием соответствующего указа президента Украины.

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