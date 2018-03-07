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    Новое перемирие в Донбассе. Военные сообщают о потерях

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    Донбасс: новое перемирие (319)

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    По данным штаба АТО, огонь велся на луганском и донецком направлениях из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
    Украинский военный. Архивное фото
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Военные сообщают в среду, 7 марта, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки три раза открывали огонь по их позициям, в результате один военный погиб.

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    REUTERS/Gleb Garanich
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    "В общем, за минувшие сутки, агрессор провел три прицельных обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. Вследствие вражеского огня, к сожалению, погиб украинский военнослужащий", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

    По данным штаба, огонь велся на луганском и донецком направлениях из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

    Напомним, контактная группа по Украине договорилась о полном прекращении огня в Донбассе с 5 марта.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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