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    Политика

    Порошенко даст старт операции Объединенных сил на Донбассе

    Тема:

    Донбасс: новое перемирие (316)

    (обновлено: )890122
    Указ о старте операции может быть подписан в ближайшее время, а кандидатуры на руководителя операции уже определены, и вскоре президент назначит командующего Объединенных сил.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Начало операции Объединенных сил на Донбассе будет санкционировано указом президента, заявил на брифинге офицер Управления правового обеспечения Генштаба Вооруженных сил Украины Юрий Бобров.

    На Донбассе ВСУ продолжают отвод тяжелых вооружений
    REUTERS/Gleb Garanich
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    "Операция Объединенных сил начинается с введением соответствующего указа президента – Верховного главнокомандующего о начале проведения операции", — сказал он.

    По его словам, указ может быть подписан в ближайшее время, а кандидатуры на руководителя операции уже определены, и вскоре президент назначит командующего Объединенных сил.

    Бобров сообщил, что Антитеррористическая операция на Донбассе может продолжаться и во время операции Объединенных сил, поскольку решение о ее продолжении или прекращении принимает руководитель Антитеррористического центра при СБУ.

    Ранее в министерстве иностранных дел ФРГ призвали соблюдать перемирие и стабилизировать его при помощи конкретных шагов. В частности, к ним относятся отвод тяжелого вооружения, разведение боевых частей и разминирование.

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