Порошенко даст старт операции Объединенных сил на Донбассе

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Начало операции Объединенных сил на Донбассе будет санкционировано указом президента, заявил на брифинге офицер Управления правового обеспечения Генштаба Вооруженных сил Украины Юрий Бобров.

"Операция Объединенных сил начинается с введением соответствующего указа президента – Верховного главнокомандующего о начале проведения операции", — сказал он.

По его словам, указ может быть подписан в ближайшее время, а кандидатуры на руководителя операции уже определены, и вскоре президент назначит командующего Объединенных сил.

Бобров сообщил, что Антитеррористическая операция на Донбассе может продолжаться и во время операции Объединенных сил, поскольку решение о ее продолжении или прекращении принимает руководитель Антитеррористического центра при СБУ.

Ранее в министерстве иностранных дел ФРГ призвали соблюдать перемирие и стабилизировать его при помощи конкретных шагов. В частности, к ним относятся отвод тяжелого вооружения, разведение боевых частей и разминирование.