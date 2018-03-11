Путин о возврате Крыма Украине: "Вы что, с ума сошли, что ли?"

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин заявил, что не существует обстоятельств, при которых Крым и Севастополь будут возвращены в состав Украины.

"Вы что, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда", — сказал президент в фильме "Путин", который выложен в соцсетях.

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Ранее Волкер во время выступления в варшавском филиале The German Marshall Fund заявил, что пришло время подумать о том, как сделать позицию Запада по Крыму жестче, включая "последствия" за поездки политиков, торговлю и бизнес-контакты с полуостровом. По мнению Волкера, проблемы с Крымом идентичны ситуации с Донбассом, единственное различие — отсутствие регулярных боевых действий.