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    Волкер рассказал, как будет продвигаться вопрос Крыма на международной арене

    (обновлено: )1335113
    Специальный представитель США по Украине Курт Волкер отметил, что о Крыме важно не забывать, были сделаны определенные усилия, включая некоторые инициативы со стороны членов ЕС сплотить страны для обсуждения ситуации в Крыму.
    Курт Волкер
    УНИАН

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. На международном уровне, в том числе и в ЕС, сделаны определенные усилия для поддержания международного формата обсуждения ситуации в Крыму.

    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Об этом сказал специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью Укринформ, комментируя украинскую инициативу учреждения международного формата с деоокупации полуострова.

    "Я считаю, что очень важно не забывать об этом. И мы постоянно публично нарушаем эту важную проблему. Так, уже были сделаны определенные усилия, включая некоторые инициативы со стороны членов ЕС сплотить страны для обсуждения ситуации в Крыму. Я, кстати, в этом недели также участвовал в подобной встречи. Уверен, что этот процесс будет продолжаться. Это важно, принципиальный вопрос, который связан с безопасностью каждой европейской страны — ведь надо быть уверенным в безопасности собственных границ ", — сказал Волкер.

    Он выразил уверенность, что "этот вопрос будет продвигаться".

    Также, по его мнению, следует обеспечить эффективную имплементацию международных санкций в отношении Крыма.

    "Например, если российская компания ведет бизнес в Крыму, как следует действовать в отношении нее, если она также попытается продвигать свою деятельность на остальной территории Европы? Санкции должны быть применены в отношении компании, которая так себя ведет", — отметил Волкер.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии, для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов. После этого замсекретаря СНБО Михаил Коваль заявил, что Россия должна вернуть Украине корабли, оставленные в 2014 году в Крыму, предварительно отремонтировав их.

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