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    Власти Крыма готовят десятки исков из-за энергетической блокады

    (обновлено: )16830
    Руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве Александр Молохов сообщил, что уже подготовлены "несколько десятков исков, потому что довольно большое количество людей пострадало в результате блэкаута".
    Блэкаут в Крыму. Архивное фото
    varlamov.ru

    КИЕВ, 28 фев – РИА Новости Украина. Власти Крыма направят в украинские суды десятки исков с требованием возместить ущерб из-за энергетической блокады полуострова, сообщил руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве Александр Молохов.

    Эмине Джапарова
    Фото из открытых источников
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    В ноябре 2015 года активисты подорвали четыре ЛЭП, в результате чего Крым был полностью обесточен. Блэкаут удалось преодолеть благодаря запуску энергомоста с Кубани Россия), последняя его нитка была запущена в мае 2016 года.

    "Мы готовим несколько десятков исков, потому что довольно большое количество людей пострадало в результате блэкаута. Среди наших потенциальных клиентов в том числе молокозавод в Алуште, у которого испортилась продукция из-за перебоев с электричеством. Мы готовим масштабное юридическое наступление", — сказал РИА Новости Молохов.

    По его словам, иски будут подаваться в течение года. "Мы призываем людей, которые пострадали от блэкаута, обращаться в нашу рабочую группу. Мы столкнулись с тем, что многие люди побаиваются судиться с Украиной. У многих там остались какие-то связи, родственники, поэтому есть опасения. Мы понимаем этих людей, но у кого нет таких опасений, мы призываем присоединиться, потом будет поздно", — подчеркнул Молохов.

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    Он напомнил, что хозяйственный суд Киева не стал рассматривать иск крымского рыбокомбината с требованием возместить ущерб в 53 миллиона рублей (более $952 000), который предприятие понесло из-за перекрытия Северо-Крымского канала в 2014 году после. "Мы готовим кассационную жалобу, которая будет подана через неделю. У нас нет никаких иллюзий, кассация, скорее всего, завершится также, то есть никто по существу этот иск в Украине рассматривать не собирается, поэтому далее мы будем обращаться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге", — заявил собеседник агентства.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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