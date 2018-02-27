Князев разъяснил функции украинской полиции Крыма

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В пунктах пересечения на временно неподконтрольную территорию Украины будут действовать подразделения патрульной полиции Крыма, заявил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает "Укринформ".

По его словам, cейчас в планах — создание подразделения патрульной полиции, которое будет выполнять полицейские задачи совместно с пограничниками в пунктах пересечения линии разграничения с временно неподконтрольными украинской власти территориями.

"Мы будем прямо коммуницировать, сотрудничать со всеми гражданами, которые пересекают админграницу в ту или другую сторону, предоставлять полицейские услуги в полном спектре: расследование уголовных производств, полицейские опросы, защита интересов граждан", — сказал Князев, отметив, что сейчас в полиции Крыма увеличено присутствие работников оперативных подразделений.

По словам Князева, в марте откроют набор в подразделения полиции превенции, а после набора новобранцы пройдут необходимое обучение.

Ранее заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко заявил, что Россия за четыре года создала в Крыму мощную военную группировку, которая может контролировать зону Черного моря и представлять опасность для прибрежных территорий.