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    Общество

    Князев разъяснил функции украинской полиции Крыма

    (обновлено: )55601
    Князев сообщил, что cейчас в планах - создание подразделения патрульной полиции, которое будет выполнять полицейские задачи совместно с пограничниками в пунктах пересечения линии разграничения.
    Сергей Князев. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В пунктах пересечения на временно неподконтрольную территорию Украины будут действовать подразделения патрульной полиции Крыма, заявил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает "Укринформ".

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    По его словам, cейчас в планах — создание подразделения патрульной полиции,  которое будет выполнять полицейские задачи совместно с пограничниками в пунктах пересечения линии разграничения с временно неподконтрольными украинской власти территориями.

    "Мы будем прямо коммуницировать, сотрудничать со всеми гражданами, которые пересекают админграницу в ту или другую сторону, предоставлять полицейские услуги в полном спектре: расследование уголовных производств, полицейские опросы, защита интересов граждан", — сказал Князев, отметив, что сейчас в полиции Крыма увеличено присутствие работников оперативных подразделений.

    По словам Князева, в марте откроют набор в подразделения полиции превенции, а после набора новобранцы пройдут необходимое обучение.

    Ранее заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко заявил, что Россия за четыре года создала в Крыму мощную военную группировку, которая может контролировать зону Черного моря и представлять опасность для прибрежных территорий.

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