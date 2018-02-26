В Минобороны Украины заявили об увеличении военной мощи РФ в Крыму

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Россия за четыре года создала в Крыму мощную военную группировку, которая может контролировать зону Черного моря и представлять опасность для прибрежных территорий, заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко во время выступления на международном форуме в Киеве, передает Укринформ.

"За последние четыре года Российская Федерация создала на полуострове самодостаточную межведомственную группу, способную вести операции на северо-западном стратегическом направлении. Это позволяет Российской Федерации контролировать зону Черного моря, вносить нестабильность в восточной части Черного моря, контролировать воздушное пространство и представлять опасность для прибрежных территорий всего Черноморского региона", — заявил генерал-лейтенант.

Он отметил, что Российская Федерация создала в Крыму армейский корпус, в составе которого есть большое количество бронетанковой техники и личного состава.

"Если в 2013 году военнослужащих РФ было около 12000, то сейчас это количество превышает 31 000, если танков РФ в 2013 году в Крыму не было вообще, то в этом году их уже 40", — уточнил Петренко.

По его словам, в настоящее время на полуострове также 583 бронетранспортера и 162 артиллерийских системы.

Петренко отметил, что за четыре года до двух полков морской авиации, которые были у Черноморского флота РФ, добавилась смешанная авиационная дивизия, в составе которой есть бомбардировщики, штурмовики и истребители, количество военных самолетов РФ увеличилась с 22 единиц до 113.

"В боевой состав РФ введены боевые корабли и подводные лодки с крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", вы все видели их применение в отношении Сирии из акватории Каспийского моря. Так вот, сейчас в Черноморском флоте таких кораблей восемь, и они суммарно могут осуществить залп 52 единицами крылатых ракет", — пояснил замминистра. Он добавил, что дальность поражения такой ракеты составляет от 1500 до 2500 км.

Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись пуска с подлодки "Великий Новгород" крылатых ракет "Калибр", которые нанесли удар по объектам боевиков террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра" в Сирии.