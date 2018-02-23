наверх
24.02.201800:46
Курсы валют НБУ
  • USD27.07+ 0.08
  • EUR33.23+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Россия

    В России назвали анекдотом ноту Киева из-за выборов в Крыму

    (обновлено: )50781
    По мнению Леонида Калашникова, то, что украинский МИД направил ноту протеста РФ по поводу проведения выборов президента на территории Крыма, можно назвать анекдотом.
    Города России. Москва
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Ноту протеста, которую направил МИД Украины в адрес Москвы в связи с проведением в Крыму выборов президента РФ, можно назвать анекдотом, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

    Флаг Украины на фоне здания Верховной Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Поход на Москву и освобождение Крыма. Новые праздники Украины

    "Норвежцы, по одной из версий, начинали как варяги править Киевской Русью. И если они им (Украине) сейчас пришлют свою ноту, запрещающую проводить выборы, наверное, можно с этим сравнить… Такого рода ноты — это анекдоты… Только на уровне министров иностранных дел", — заявил Калашников РИА Новости.

    Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. А Москва настаивает, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за присоединение к РФ.

    Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?
    Памятник "Дерево свободы", установленный в Виннице на месте бюста Шевченко
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Военный медик ВСУ, погибшая в зоне АТО
    ВСУ несут потери: новое обострение в Донбассе
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против