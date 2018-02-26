Украина не повлияет на проведение выборов президента РФ в Крыму - избирком

КИЕВ, 26 фев – РИА Новости Украина. Украинская нота протеста не повлияет на организацию и проведение выборов президента России в Крыму, сообщил глава избирательной комиссии региона Михаил Малышев.

Выборы президента России пройдут 18 марта. В Крыму и Севастополе выбору пройдут впервые после присоединения к России в 2014 году. МИД Украины направил ноту протеста России по поводу проведения выборов в Крыму. ЦИК России уже сообщил, что выборы президента России в Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме, несмотря на заявления Украины.

"Никоим образом эти заявления, эти нервные дергания, которые исходят, к сожалению, со стороны украинской, никак не повлияют на избирательный процесс в республике Крым. Мы делаем свою работу, и 18 марта весь Крым будет участвовать в выборах, как и вся страна", — сказал Малышев журналистам.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".