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    Украина не повлияет на проведение выборов президента РФ в Крыму - избирком

    (обновлено: )17340
    Как отметил глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев, 18 марта весь Крым будет участвовать в выборах, как и вся Российская Федерация.
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 фев – РИА Новости Украина. Украинская нота протеста не повлияет на организацию и проведение выборов президента России в Крыму, сообщил глава избирательной комиссии региона Михаил Малышев.

    Министерство иностранных дел Украины
    Евгений Котенко
    В МИД сообщили о реакции Украины после выборов в Крыму и на Донбассе

    Выборы президента России пройдут 18 марта. В Крыму и Севастополе выбору пройдут впервые после присоединения к России в 2014 году. МИД Украины направил ноту протеста России по поводу проведения выборов в Крыму. ЦИК России уже сообщил, что выборы президента России в Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме, несмотря на заявления Украины.

    "Никоим образом эти заявления, эти нервные дергания, которые исходят, к сожалению, со стороны украинской, никак не повлияют на избирательный процесс в республике Крым. Мы делаем свою работу, и 18 марта весь Крым будет участвовать в выборах, как и вся страна", — сказал Малышев журналистам.

    Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума.

    Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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