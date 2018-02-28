наверх
28.02.201821:47
Курсы валют НБУ
  • USD26.95- 0.06
  • EUR33.15- 0.12
Рубрики
Ещё
    Политика

    Украина и США обсудили возобновление полетов над Крымом и Донбассом

    (обновлено: )74214
    Авиационные власти Украины и специалисты "Украэроруха" провели консультации с представителями Федеральной авиационной администрации (FAA), Госдепартамента и Минобороны США в штаб-квартире FAA в Вашингтоне.
    Флаги США и Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Украина и США обсудили возможность возобновления авиакомпаниями с регистрацией в США выполнения полетов над Крымом и Донбассом, сообщили в пресс-службе государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух".

    С февраля 2014 года Киев закрыл воздушное пространство над Крымом и ограничил планирование маршрутов для полетов в восточной части воздушного пространства в Симферопольском районе полетной информации. После крушения малайзийского Boeing в 2014 году в Донбассе был полностью закрыт для полетов Днепропетровский район полетной информации.

    Петр Олещук
    Фото с личной страницы Петра Олещука в Facebook
    Конфликт на Донбассе: латание дыр в законах порождает монстров

    По данным ведомства, авиационные власти Украины и специалисты "Украэроруха" провели консультации с представителями Федеральной авиационной администрации (FAA), Госдепартамента и Минобороны США в штаб-квартире FAA в Вашингтоне.

    "Основной вопрос консультаций — возможность пересмотра документа SFAR No.113, который запрещает эксплуатантам с регистрацией в США выполнять полеты в пределах Симферопольского и Днепропетровского районов полетной информации", — сообщает пресс-служба ведомства.

    Представители "Украэроруха" сделали презентацию состояния аэронавигационного обслуживания в Симферопольском и Днепропетровском районах полетной информации и "предоставили убедительные аргументы в доказательство надлежащего обеспечения безопасности полетов в воздушном пространстве". Стороны также обсудили возможность привлечения США к процессу нормализации потоков движения в международном пространстве над Черным морем в Симферопольском районе полетной информации, ответственность за обслуживание воздушного движения в котором возложена на Украину.

    Федеральное управление гражданской авиации США запретило в декабре 2014 года полеты гражданской авиации над Симферополем и Днепропетровском (сейчас Днепр). В октябре 2016 года США продлили запрет до 27 октября 2018 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы
    Ситуация на дороге в Одессе
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Андрей Парубий
    Досрочные выборы для Рады: ожидание и реальность
    Медуниверситет им. Богомольца
    Бунт в университете Богомольца: чего хотят медики?