Украина и США обсудили возобновление полетов над Крымом и Донбассом

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Украина и США обсудили возможность возобновления авиакомпаниями с регистрацией в США выполнения полетов над Крымом и Донбассом, сообщили в пресс-службе государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух".

С февраля 2014 года Киев закрыл воздушное пространство над Крымом и ограничил планирование маршрутов для полетов в восточной части воздушного пространства в Симферопольском районе полетной информации. После крушения малайзийского Boeing в 2014 году в Донбассе был полностью закрыт для полетов Днепропетровский район полетной информации.

По данным ведомства, авиационные власти Украины и специалисты "Украэроруха" провели консультации с представителями Федеральной авиационной администрации (FAA), Госдепартамента и Минобороны США в штаб-квартире FAA в Вашингтоне.

"Основной вопрос консультаций — возможность пересмотра документа SFAR No.113, который запрещает эксплуатантам с регистрацией в США выполнять полеты в пределах Симферопольского и Днепропетровского районов полетной информации", — сообщает пресс-служба ведомства.

Представители "Украэроруха" сделали презентацию состояния аэронавигационного обслуживания в Симферопольском и Днепропетровском районах полетной информации и "предоставили убедительные аргументы в доказательство надлежащего обеспечения безопасности полетов в воздушном пространстве". Стороны также обсудили возможность привлечения США к процессу нормализации потоков движения в международном пространстве над Черным морем в Симферопольском районе полетной информации, ответственность за обслуживание воздушного движения в котором возложена на Украину.

Федеральное управление гражданской авиации США запретило в декабре 2014 года полеты гражданской авиации над Симферополем и Днепропетровском (сейчас Днепр). В октябре 2016 года США продлили запрет до 27 октября 2018 года.