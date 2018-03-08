Быстряков пожелал женщинам жить в мирной стране и ездить в Донецк и Крым

Композитор, заслуженный артист Украины Владимир Быстряков поздравил украинских женщин с праздником 8 Марта.

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"Хотелось бы пожелать всем женщинам, чтобы вы жили в мирной стране, чтобы вы могли ездить и в Донецк, и в Крым и во Львов, и куда угодно. Чтобы мужчины вас любили не только в преддверии 8 марта, а чтобы они любили дольше. Вы для нас — жилетка, в которую можно плакаться, вы для нас — надежный тыл, вы для нас — вкусный стол, вы для нас — матери наших детей. Счастья вам и чтобы мы с вами были равны во всех правах", — сказал Быстряков.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко опубликовал поздравления с Международным женским днем, отметив, что благодаря женщинам украинцев ждут победы.

Инфографика. 8 Марта: что хотят женщины и что дарят мужчины