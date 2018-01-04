"Это хамство". Быстряков ответил на внесение в базу "Миротворца"

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Украинский композитор Владимир Быстряков раскритиковал внесение его фамилии в базу "Миротворца", подчеркнув, что с ним "поступают по-хамски".

Быстрякова в четверг внесли в базу скандального сайта, который фиксирует преступления против национальной безопасности, за публичную "антиукраинскую пропаганду, поддержку пророссийских террористических организаций, а также публичную поддержку российской агрессии против Украины". Ранее он заявил, что российских военных в Донбассе нет (см. видео с 6:00).

На просьбу "Обозревателя" прокомментировать действия волонтеров "Миротворца" и их предположение, что у него есть все основания просить политического убежища в России, композитор ответил: "Дело в том, что ситуация меняется. И я думаю, что скоро они будут просить политического убежища… Это не "Миротворец". На мой взгляд, они скорее разжигают конфликт, чем служат делу мира… Я выходил на площадь, собирал людей? Я организовал структуру какую-то? Выходил с коктейлем молотова? Я просто высказал свою точку зрения. В чем мое преступление? Это чистая вкусовщина: им что-то нравится, что-то не нравится".

При этом он добавил, что "Миротворец" — не госструктура. Быстряков также напомнил заявление заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгии Туки, что "в Европейском суде не удалось доказать наличие российских войск на Донбассе".

"Российская техника, оружие – это да, их оружием они там воюют. Но я только подтвердил то, что я читал в СМИ, что войск там нет", — подчеркнул композитор.

На вопрос, не считает ли он Россию агрессором, Быстряков ответил: "А чего это я должен считать, скажите, пожалуйста? Так считают наши люди…"

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"Очень невыгодно называть события на Донбассе "гражданской войной", что это подавление внутреннего мятежа – людей, которые не хотели, чтобы их улицы переименовывали в честь Бандеры и Шухевича. Вот их и усмиряют…. Слушайте, ну вы хотите, чтобы я ответил за каких-то людей, которые вывешивают российские флаги, которые призывают российские войска. Это их дела, почему я должен решать что-то за Донбасс, кто там что вывешивает, какие флаги. Я же не педагог им там, не идеолог, не гуру и не вождь. Я высказал свое мнение, а со мной поступают по-хамски. Эти базы, списки… Это хамство и нарушение моих прав", — заключил он.