Международный женский день. Справка

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Международный женский день отмечается в Украине в четверг.

Ниже приводится справочная информация.

Международный женский день (или Международный день борьбы за права женщин и международный мир ООН) отмечается 8 марта.

Своими корнями праздник уходит в многовековую борьбу женщин за участие в жизни общества наравне с мужчинами. В Древней Греции Лисистрата ради прекращения войны организовала сексуальную забастовку против мужчин; во время Французской революции парижские женщины, выступавшие за "свободу, равенство и братство", организовали марш на Версаль, чтобы потребовать предоставления женщинам избирательного права.

Впервые идея проведения Международного женского дня возникла в начале ХХ века.

Первый национальный женский день в соответствии с решением Социалистической партии Америки отмечался на всей территории США 28 февраля 1909 года. Женщины США продолжали отмечать этот день в последнее воскресенье месяца вплоть до 1913 года.

В 1910 году на заседании Социалистического Интернационала в Копенгагене (Дания) было предложено учредить Международный женский день, чтобы отметить движение за права женщин и помочь им обрести всеобщее избирательное право. Это предложение получило единодушную поддержку конференции с участием более 100 женщин из 17 стран, но конкретная дата проведения этого дня не была установлена.

Впервые Международный женский день отмечался 19 марта 1911 года в Австрии, Германии, Дании и Швейцарии, где в митингах приняли участие свыше одного миллиона мужчин и женщин. Помимо права голоса и права занимать государственные должности они требовали предоставления женщинам права на труд и на профессионально-техническую подготовку и прекращения дискриминации на рабочем месте.

В Советском Союзе день 8 марта так или иначе отмечался всегда, однако лишь с 1966 года, по указу Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года, этот день стал официально праздничным и нерабочим.

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СССР долго оставался единственной европейской страной, где день 8 марта был государственным праздником.

С 1975 года, объявленного Организацией Объединенных Наций Международным годом женщин, ООН начала официально праздновать 8 марта как Международный день женщин. С этих пор мероприятия Организации Объединенных Наций, посвященные Дню борьбы за права женщин и международный мир ООН, приурочиваются к 8 марта.

Используя Международный женский день, ООН пытается привлечь внимание общественности, правительств и бизнеса всего мира к наиболее острым проблемам современных женщин. Начиная с 2000 года, ежегодно в этот день под эгидой ООН проводятся мероприятия, обозначенные определенной темой.

Тема Дня в 2017 году: "Женщины и перемены на рынке труда: "Планета 50-50".

Международный женский день отмечают не только в ООН, но и во многих странах, в некоторых этот день является национальным праздником и выходным.

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После распада Советского Союза день 8 марта отмечается также в Украине, России, Беларуси, Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Узбекистане, Таджикистане.

В Таджикистане по инициативе президента страны с 2009 года праздник стал называться День матери.

В Туркмении Международный женский день не отмечался до 2008 года — женский праздник был перенесен на 21 марта (день весеннего равноденствия), соединен с Наврузом — национальным праздником весны, и назывался Национальным праздником весны и женщин. В январе 2008 года президент Туркмении внес изменения в Кодекс законов о труде и вернул в Туркмению праздник 8 марта.

В Грузии отмечают и Международный женский день — 8 марта и День матери — 3 марта. День матери был учрежден в 1991 году и должен был заменить 8 марта, но до сих пор отмечаются оба праздника.

В Латвии 8 марта перестал быть выходным днем в 1991 году, после выхода республики из СССР. В апреле 2007 года сейм принял поправку к закону "О праздничных, памятных и отмечаемых днях", согласно которой Международный женский день стал официально отмечаемым праздником в Латвии, но не является выходным.

Международный женский день 8 марта является национальным праздником и выходным в ряде других стран: Анголе, Гвинее-Бисау, Замбии, Камбодже, Кении, КНДР, Мадагаскаре, Монголии, Уганде и Эритрее. В Лаосе этот день является нерабочим только для женщин.

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Редакция РИА Новости Украина искренне поздравляет всех наших читательниц с праздником весны, с днем, который никогда никто не отнимет – с 8 марта, дорогие и любимые женщины!