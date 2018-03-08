На Эйфелевой башне в Париже разместили иллюминацию за права женщин

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. На Эйфелевой башне в Париже по случаю Международного женского дня ​​зажгли надпись, с призывом поддержать права женщин, сообщает The Washington Post.

Проекция надписи на башне "Maintenant On Agit" (Сейчас мы действуем) является отсылкой к американскому движению "Time's Up", которое появился в США после волны обвинений в сексуальных домогательствах.

@LaTourEiffel Акция в защиту прав женщин в Париже

Надпись пробыла на Эйфелевой башне Парижа весь вечер 7 марта. Созданное фондом женщин движение ставит своей целью собрать средства для ассоциаций, которые помогают женщинам бороться за свои права.

@LaTourEiffel Акция в защиту прав женщин в Париже. Эйфелева башня

К французской инициативе за права женщин уже присоединились более 160 местных актрис.

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