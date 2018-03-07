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    Происшествия

    В Черновцах женщина-водитель сбила ребенка

    (обновлено: )39
    В Черновцах школьница попала под колеса легковушки. На месте происшествия полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
    На месте ЧП в Черновцах
    cv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В Черновцах на улице Небесной сотни 36-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Хюндай", допустила наезд на несовершеннолетнюю девочку.

    По информации полиции области, на момент наезда 11-летняя черновчанка перебегала проезжую часть.

    Медики осмотрели ребенка на месте происшествия. С подозрением на перелом сустава она была госпитализирована в больницу для обследования. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

    Напомним, 1 марта авария произошла утром в Святошинском районе Киева, в результате чего образовалась огромная пробка.

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