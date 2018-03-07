В Черновцах женщина-водитель сбила ребенка

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В Черновцах на улице Небесной сотни 36-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Хюндай", допустила наезд на несовершеннолетнюю девочку.

По информации полиции области, на момент наезда 11-летняя черновчанка перебегала проезжую часть.

Медики осмотрели ребенка на месте происшествия. С подозрением на перелом сустава она была госпитализирована в больницу для обследования. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, 1 марта авария произошла утром в Святошинском районе Киева, в результате чего образовалась огромная пробка.