Иностранец погиб в тройном ДТП в Полтавской области

КИЕВ, 6 мар — РАИ Новости Украина. В Полтавской области в результате тройного ДТП погиб иностранный гражданин, сообщает пресс-служба областного главка Национальной полиции.

Национальная полиция Украины Смертельное ДТП в Полтавской области

Авария произошла на 199-м км дороги Киев — Харьков — Довжанский, возле села Ольшанка Лубенского района. Предварительно установлено, что столкнулись Renault Sandero, грузовик МАN и легковой автомобиль Audi.

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"В результате аварии 46-летний водитель Renault был заблокирован в салоне. Работники ГСЧС деблокировали пострадавшего из искореженного авто. От полученных травм мужчина, который оказался иностранцем, впоследствии скончался в больнице", — сообщили в полиции.

Национальная полиция Украины Смертельное ДТП в Полтавской области

Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства автомобильной аварии. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса и продолжается досудебное следствие.

Напомним, ранее МИД подтвердил гибель украинца в ДТП под Москвой.