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    Иностранец погиб в тройном ДТП в Полтавской области

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    Авария, в которой столкнулись Renault Sandero, грузовик МАN и легковой автомобиль Audi, произошла на 199-м км дороги Киев — Харьков — Довжанский, возле села Ольшанка Лубенского района.
    Смертельное ДТП в Полтавской области
    Национальная полиция Украины

    КИЕВ, 6 мар — РАИ Новости Украина. В Полтавской области в результате тройного ДТП погиб иностранный гражданин, сообщает пресс-служба областного главка Национальной полиции.

    Национальная полиция Украины
    Смертельное ДТП в Полтавской области

    Авария произошла на 199-м км дороги Киев — Харьков — Довжанский, возле села Ольшанка Лубенского района. Предварительно установлено, что столкнулись Renault Sandero, грузовик МАN и легковой автомобиль Audi.

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    "В результате аварии 46-летний водитель Renault был заблокирован в салоне. Работники ГСЧС деблокировали пострадавшего из искореженного авто. От полученных травм мужчина, который оказался иностранцем, впоследствии скончался в больнице", — сообщили в полиции.

    Национальная полиция Украины
    Смертельное ДТП в Полтавской области

    Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства автомобильной аварии. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса и продолжается досудебное следствие.

    Напомним, ранее МИД подтвердил гибель украинца в ДТП под Москвой. 

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