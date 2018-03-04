МИД подтвердил гибель украинца в ДТП под Москвой

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина.

Украинец погиб в ДТП в России, еще один пострадал, сообщила в воскресенье официальный представитель украинского министерства иностранных дел Марьяна Беца.

"По предварительной информации, в результате аварии в РФ погиб один гражданин Украины. Один пострадал. Консулы оказывают помощь. Соболезнования родным", — написала Беца в своем микроблоге в Twitter.

Ранее представитель Центрального регионального центра МЧС РФ сообщил РИА Новости, что два человека пострадали, по предварительным данным, при столкновении пассажирского автобуса со снегоуборочной машиной на федеральной трассе М-2 в Чеховском районе Московской области.

По данным СМИ, в автобусе были граждане Украины.