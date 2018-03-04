Хроника 3 марта: разгон МихоМайдана, массовое ДТП в Киеве, отравление детей под Черниговом

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Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В субботу в Киеве произошли столкновения между сторонниками Михаила Саакашвили и полицией, из-за непогоды произошло масштабное ДТП, а в подземном паркинге в одном из столичных районов сгорело пять авто. Об этих и других новостях субботы в кратком обзоре РИА Новости Украина.

В Киеве разогнали МихоМайдан

Суббота, 3 марта, стала последним днем палаточного городка у Рады, который разбили сторонники лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили.

По данным МВД, утром полицейские пришли в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения.

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Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и десяти пострадавших с обеих сторон (четверо полицейских и шесть протестующих). Так же сообщалось, что правоохранители нашли на территории ранее "зачищенного" палаточного городка под Верховной Радой гранаты.

Порошенко утвердил положение о Силах спецопераций ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко утвердил положение о Силах специальных операций ВС Украины, само положение засекречено, говорится в опубликованном в субботу указе президента на его сайте.

"Согласно части пятой статьи 10 закона Украины "О Вооруженных силах Украины" постановляю: утвердить положение о Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины (прилагается, тайно)", — говорится в документе. Силы специальных операций — это отдельный род сил Вооружённых сил Украины, власти ввели это подразделение в 2016 году, в их функцию входит проведение специальных операций, специальная разведка. Как указано на сайте Минобороны Украины, Силы специальных операций (ССО) могут привлекаться к осуществлению мер правового режима военного и чрезвычайного положения, организации и поддержке действий движения сопротивления, проведению военных информационно-психологических операций, борьбе с терроризмом и пиратством, мер для осуществления защиты жизни, здоровья граждан и объектов (имущества) государственной собственности за пределами Украины, обеспечения их безопасности и эвакуации (возвращение), усиления охраны государственной границы, защиты суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне и континентального шельфа Украины и их правового оформления.

В Киеве в подземном паркинге сгорели пять авто

В Киеве на улице Чавдар (Дарницкий район) произошел сильный пожар на подземном паркинге дома №13. Из-за возгорания произошло задымление помещения парковки и нижних этажей, на месте происшествия прибыли несколько пожарных автомобилей. По информации сообщества dtp.kiev.ua, огонь повредил пять автомобилей, некоторые из них практически уничтожены пламенем.

В Черниговской области отравились 16 школьников

Правоохранители открыли уголовное производство по факту отравления школьников в Черниговской области, сообщает пресс-служба региональной полиции. Полиция и прокуратура Черниговской в рамках открытого уголовного производства устанавливают причину вспышки острой кишечной инфекции в общеобразовательной Борзнянской школе-интернате. Пострадали ученики 1, 4, 6, 9 и 10 классов, госпитализированы 16 школьников. Состояние детей оценивается как легкой и средней тяжести. Специалисты Черниговского областного лабораторного центра министерства здравоохранения проводят противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия, лабораторные исследования. Полиция и прокуратура Черниговской устанавливают причину вспышки острой кишечной инфекции, продолжаются противоэпидемические мероприятия.

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Масштабное ДТП в Киеве: автомобиль снес ограждение скоростного трамвая

В Киеве в субботу, 3 марта, произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает dtp.kiev.ua в соцсети Facebook. На проспекте Комарова столкнулись автомобили, в результате чего одно авто вылетело на обочину и проломило ограждение скоростного трамвая в районе корпуса Авиационного университета. Движение по проспекту Комарова в направлении центра было приостановлено. Кроме этого, из-за ДТП остановилась линия скоростного трамвая.

ФИФА разрешила проводить четвертую замену в матче

ФИФА и Международный совет футбольных федераций (IFAB) утвердили введение четвертой замены в дополнительное время, сообщается на сайте IFAB. Главной причиной введения этого правила является забота о здоровье футболистов, так как дополнительная замена должна снизить нагрузку на игроков, а также добавить самой игре тактической гибкости. Ранее это правило протестировали на Олимпийских играх в Бразилии в 2016 году.

Также ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций одобрили включение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в правила футбола.

Паралимпийская сборная Украины приступила к тренировкам в Южной Корее

Национальная паралимпийская сборная команда Украины прибыла на ХІІ зимние Паралимпийские игры в Южной Корее, говорится в сообщении пресс-службы Национального комитета спорта инвалидов Украины. Украинская команда прибыла одной из первых и практически сразу же начала тренировки.

"Делимся с вами нашими эмоциями от Борисполя до Сеула, от Паралимпийского городка — до паралимпийских трасс. С Украиной в наших сердцах", — говорится в сообщении нацкомитета на его странице в Facebook.

Украинка выиграла теннисный турнир в Мексике и заработала крупные призовые

Украинская теннисистка Леся Цуренко победила на турнире Abierto Mexicano Telcel в Акапулько (Мексика) с призовым фондом в 250 тысяч долларов.

В финале Цуренко, которая является второй ракеткой Украины, в трех сетах победила Штефани Фогеле из Швейцарии: 5:7, 7:6, 6:2. На пути к финалу Леся одолела американку Лорен Дэвис (6:4, 6:1), представительниц Автралии Арину Родионову (6:3, 6:1) и Дарью Гаврилову (6:2, 6:4) и француженку Кристину Младенович (6:2, 6:2).