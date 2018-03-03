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    Киев

    Масштабное ДТП в Киеве: автомобиль снес ограждение скоростного трамвая

    (обновлено: )9410
    Из-за ДТП движение по проспекту Комарова в направлении центра было приостановлено. Кроме этого остановилась линия скоростного трамвая.
    Масштабное ДТП в Киеве
    facebook.com/dtp.kiev.ua/

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. В Киеве в субботу, 3 марта, произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.

    На проспекте Комарова столкнулись автомобили, в результате чего одно авто вылетело на обочину и проломило ограждение скоростного трамвая в районе корпуса Авиационного университета.

    facebook.com/dtp.kiev.ua/
    Масштабное ДТП в Киеве

    Сообщается, что маршрутка, которая также стоит посреди ДТП, по предварительным данным, смогла избежать столкновения.

    facebook.com/dtp.kiev.ua/
    Масштабное ДТП в Киеве

    Также отмечается, что движение по проспекту Комарова в направлении центра было приостановлено. Кроме этого, из-за ДТП остановилась линия скоростного трамвая.

    Напомним, 1 марта авария произошла утром в Святошинском районе Киева, в результате чего образовалась огромная пробка.

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