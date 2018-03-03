Масштабное ДТП в Киеве: автомобиль снес ограждение скоростного трамвая

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. В Киеве в субботу, 3 марта, произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.

На проспекте Комарова столкнулись автомобили, в результате чего одно авто вылетело на обочину и проломило ограждение скоростного трамвая в районе корпуса Авиационного университета.

facebook.com/dtp.kiev.ua/ Масштабное ДТП в Киеве

Сообщается, что маршрутка, которая также стоит посреди ДТП, по предварительным данным, смогла избежать столкновения.

facebook.com/dtp.kiev.ua/ Масштабное ДТП в Киеве

Также отмечается, что движение по проспекту Комарова в направлении центра было приостановлено. Кроме этого, из-за ДТП остановилась линия скоростного трамвая.

Напомним, 1 марта авария произошла утром в Святошинском районе Киева, в результате чего образовалась огромная пробка.