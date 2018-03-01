Спецкор: суд по делу о ДТП разделил Харьков

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Продолжаем следить за рассмотрением дела по резонансной смертельной аварии, которая произошла в октябре прошлого года в Харькове. Киевский районный суд начал очередное заседание по этому делу. Адвокат одного из подозреваемых, а именно Геннадия Дронова, заявил ходатайство об отводе председательствующего судьи Виктора Попраса.

Мотивировал его тем, что судья не принял ходатайство защитника о том, чтобы во время заседания водитель Volkswagen сидел не в клетке, а рядом с адвокатом.

Ожидается, что во вторник, 28 февраля, сторона обвинения должна зачитать обвинительный акт.

Что по этому поводу думают харьковчане, рассказал специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы из Харькова Юрий Ларин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які подробиці цієї справи ви можете повідомити?

— Справді, адвокат Дронова Сергій Перепелиця зачитав клопотання про відвід головуючого судді Віктора Попраса. Мотивував він це тим, що суддя безпідставно відхилив клопотання про відпуск Дронова до кінця судового слухання. На думку адвоката, таке рішення свідчить про упередженість і низьку компетентність судді. І також Перепелиця висловив переконання, що Попрас неправильно застосовує норми права, в тому числі європейські, проти задоволення цього клопотання виступили всі. Адвокат Зайцевої Юлія Козир заявила, що клопотання необґрунтоване, твердження Перепелиці голослівні. І вона наголосила на тому, що це клопотання не може бути задоволене. Прокурори також виступили проти відводу судді. На їхню думку, немає підстав для цього жодних, навіть формальних. Такі ж думки висловили адвокати потерпілих.

Про самого суддю що відомо, яка в нього репутація?

— Головуючий суддя – досвідчений. Мені важко давати, чесно кажучи, якусь оцінку його компетентності.

057.ua Суд по делу о смертельном ДТП в Харькове

В самому місті що говорять про хід справи?

— Розгляд по суті ще не почався. Обвинувальний акт має бути зачитаний тільки сьогодні. Після зачитання обвинувального акту можна говорити про те, що оголошено офіційно, привселюдно це обвинувачення і починається розгляд. Щодо ставлення самих харків’ян, то абсолютно по-різному. Деякі покладають повністю і суцільно вину на Олену Зайцеву, деякі бачать, що ця вина є солідарною — і Дронов, і Зайцева мають відповідати. Однак, в будь-якому разі всі кристально за цією справою стежать, і якщо їдеш на маршрутці, в таксі, будь-де, про це говорять.

Тобто якоїсь одноголосної думки стосовно обвинувального акту немає?

— Стосовно того, хто винуватий більше, немає остаточної думки. Так, люди розділились приблизно навпіл. Хтось повністю покладає вину на Зайцеву, хтось солідарну вину бачить.

В якому стані на сьогодні потерпілі в цій аварії, чи всі вже вилікувались остаточно?

— Не всі, точно не всі. Деякі постраждалі потребують дуже тривалої реабілітації, зокрема, дівчина, яка втратила чоловіка і сестру, досі змушена реабілітуватись. Крім того, постраждала, яка сьогодні в засіданні бере участь в режимі відео конференції з Кременчука, також через здоров’я не може приїхати до Харкова. Тобто говорити про те, що всі постраждалі вже пройшли етап реабілітації, не можна.

057.ua Суд по делу о смертельном ДТП в Харькове

В Україні в зв’язку з погіршенням погодних умов збільшилась кількість ДТП. Яка сьогодні погода в Харкові?

— Сніг у нас ще не почався. Але мер Харкова Геннадій Кернес на сторінці в Facebook написав, що буде дуже великий сніг і вночі, і вдень. Зауважу, що Геннадій Адольфович "молодець", коли прорив двічі поспіль тепломережі, він ні слова ніде не написав, нічого не сказав, а тут, якщо піде сніг, то він попросив машини не ставити на дорозі. Міцний господарник попередив, щоб у Харкові було все в порядку. Сніг, і справді, прогнозують дуже сильний. Зараз на вулиці мороз, сильний вітер, однак поки що про якісь погодні негаразди говорити ще рано.

057.ua Суд по делу о смертельном ДТП в Харькове

Ранее главный редактор сайта Newsroom Павел Федосенко заявлял, что второй подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Харькове считает себя потерпевшим.

В свою очередь юрист Евгений Пронин отметил, что суд по кровавому ДТП в Харькове превратиться в пинг-понг адвокатов.