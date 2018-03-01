Киев остановился в 10-балльных пробках, произошло около 20 ДТП

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. На 9.00 четверга в Киев зафиксированы 10-балльные заторы, сообщает сервис Яндекс.Пробки.

Смотрите также: Последний день зимы в Киеве. Снег и холод

Карта показывает, что одновременно произошло около 20 серьезных ДТП, большая часть из них — на левом берегу столицы. Также одна из крупных аварий — в районе станции метро "Святошино".

Яндекс.Карты Карта дорожных заторов в Киеве 1 марта 2018 года

Ранее в столичной госадминистрации сообщили, что въезд тяжеловесного и большегрузного транспорта в столицу будет ограничен до 10:00 1 марта. Для расчистки дорог и оказания помощи в буксировке автомобилей привлечены почти 2,5 человек и 1705 единиц техники.

Смотрите также: Мороз сковал крупнейший равнинный водопад Украины

ГСЧС Украины сообщает, что в восьми регионах власти и спасатели ограничили въезд крупногабаритного транспорта из-за сложных погодных условий и снегопадов.