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    Киев остановился в 10-балльных пробках, произошло около 20 ДТП

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    Украина остановилась в снежных заносах (239)

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    Два десятка аварий, большинство из которых произошло на Левом берегу Киева, привела к параличу дорожного движения на большинстве магистралей столицы Украины.
    Снегопад в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. На 9.00 четверга в Киев зафиксированы 10-балльные заторы, сообщает сервис Яндекс.Пробки.

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    Карта показывает, что одновременно произошло около 20 серьезных ДТП, большая часть из них — на левом берегу столицы. Также одна из крупных аварий — в районе станции метро "Святошино".

    Яндекс.Карты
    Карта дорожных заторов в Киеве 1 марта 2018 года

    Ранее в столичной госадминистрации сообщили, что въезд тяжеловесного и большегрузного транспорта в столицу будет ограничен до 10:00 1 марта. Для расчистки дорог и оказания помощи в буксировке автомобилей привлечены почти 2,5 человек и 1705 единиц техники.

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    ГСЧС Украины сообщает, что в восьми регионах власти и спасатели ограничили въезд крупногабаритного транспорта из-за сложных погодных условий и снегопадов.

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