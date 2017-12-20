Снег сильнее власти: 10-балльные пробки по стране

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Обстановка на украинских дорогах остается напряженной. Хотя снегопады стали менее интенсивными, а дороги постепенно расчищаются, повсеместно движение затруднено.

Из-за снегопада пять областей Украины (Винницкая, Житомирская, Киевская, Полтавская и Черкасская) ввели ограничения на проезд крупногабаритного транспорта, что, по мнению водителей, еще больше усугубило ситуацию.

В частности, ограничения действуют на участках ключевых украинских трасс: М-06 Киев – Чоп, М-05 Киев – Одесса, М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка, М-03 Киев – Харьков – Должанский, М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский.

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Хотя с обеда в столице сняли все ограничения на проезд, подъезды к Киеву остаются перекрытыми грузовым транспортом.

На утро 20 декабря спасатели сообщали о семи заторах на трассах Украины.

Кроме того, заторы фиксировались в таких регионах:

Житомирская область: на автодороге Кременец — Белая Церковь вблизи с. Белиловка Ружинского района;

Винницкая область: на автодороге Винница — Бердичев вблизи с. Жежелев Козятинского района;

Киевская область:

на трассе Киев — Чоп на выезде из Киева возле стационарного поста

на Кольцевой дороге Киева вблизи с. Большая Александровка Бориспольского района;

на 19 км трассы Киев — Одесса на участке дороги вблизи с. Вита-Почтовая Киево-Святошинского района;

на автодороге Житомир — Киев от станции "Совхоз" до автостанции "Дачная" в Киеве.

Въезды в Киев

Накануне СМИ писали, что на въезде в Киев по Черниговской трассе, а также по Житомирской растянулись пробки и тянучка. На трассе М06 (Киев-Чоп) дорога частично заблокирована фурами.

В связи с этим водителей просят воздержаться от поездок в этих направлениях. Для расчистки пути привлекли коммунальные службы.

При этом очевидцы жаловались, что в селах дороги абсолютно не расчищены, а на Житомирской трассе не проехать из-за фур, въезд которым в город временно запретили.

18 декабря под Киевом оказалась заблокирована Бориспольская трасса.

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Одесская трасса

Однако самая сложная ситуация сложилась на трассе Киев-Одесса. Из-за заснеженной дороги и фур на трассе образовались километровые пробки, в которых стоят около 800 грузовых авто. Наибольшее скопление большегрузных авто произошло на 117-130-х километрах магистрали.

Фуры заблокировали проезд в обе стороны.

Такая ситуация на дороге длится со вчерашнего дня. По словам очевидцев, протяженность заторов в общей сложности около 10 км.

Для разблокирования движения задействованы около 50 экипажей патрульной полиции: силы управлений Киева и области, а также Винницкой, Черкасской, Одесской областей. Также группы реагирования управления превентивной деятельности. На месте работают силы ГСЧС и все дорожные службы.

Автомобили поочередно буксируют 19 тягачей, всего из сугробов освободили 402 автомобиля.

На место ЧП вылетели глава ГСЧС Николай Чечеткин и глава Нацполиции Украины Сергей Князев. Правда, пользователи соцсетей жалуются, что прилетевший вертолет силовиков только усложнил движение на трассе.

Накануне около пяти часов в пробке простоял заблокированный фурами автобус с детской сборной Украины по тхэквондо. В салоне находились 62 человека – в основном, дети от 8 лет. Автобус возвращался с чемпионата из Греции.

По материалам из открытых источников интернет