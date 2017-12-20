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    Аналитика и комментарии

    Снег сильнее власти: 10-балльные пробки по стране

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    Украина в тисках непогоды: заторы на трассах (445)

    (обновлено: )48921
    Ситуация на украинских дорогах остается напряженной: въезды в Киев и ключевые трассы заблокированы фурами. Спасатели сообщают о 7 заторах. Тем временем трасса Киев-Одесса со вчерашнего дня парализована 10-километровой пробкой.
    Заблокированная трасса Киев - Одесса из-за снегопада, 19 декабря 2017
    usionline.com

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Обстановка на украинских дорогах остается напряженной. Хотя снегопады стали менее интенсивными, а дороги постепенно расчищаются, повсеместно движение затруднено.

    Из-за снегопада пять областей Украины (Винницкая, Житомирская, Киевская, Полтавская и Черкасская) ввели ограничения на проезд крупногабаритного транспорта, что, по мнению водителей, еще больше усугубило ситуацию. 

    В частности, ограничения действуют на участках ключевых украинских трасс: М-06 Киев – Чоп, М-05 Киев – Одесса, М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка, М-03 Киев – Харьков – Должанский, М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский.

    Смотрите также: Снежная блокада Киева: попасть в столицу на авто невозможно

    Хотя с обеда в столице сняли все ограничения на проезд, подъезды к Киеву остаются перекрытыми грузовым транспортом. 

    На утро 20 декабря спасатели сообщали о семи заторах на трассах Украины.

    Транспортный коллапс в Киеве и области
    facebook.com/MNS.GOV.UA
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    Кроме того, заторы фиксировались в таких регионах:

    Житомирская область: на автодороге Кременец — Белая Церковь вблизи с. Белиловка Ружинского района; 

    Винницкая область: на автодороге Винница — Бердичев вблизи с. Жежелев Козятинского района; 

    Киевская область

    на трассе Киев — Чоп на выезде из Киева возле стационарного поста 

    на Кольцевой дороге Киева вблизи с. Большая Александровка Бориспольского района; 

    на 19 км трассы Киев — Одесса на участке дороги вблизи с. Вита-Почтовая Киево-Святошинского района; 

    на автодороге Житомир — Киев от станции "Совхоз" до автостанции "Дачная" в Киеве.

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    Въезды в Киев

    Накануне СМИ писали, что на въезде в Киев по Черниговской трассе, а также по Житомирской растянулись пробки и тянучка. На трассе М06 (Киев-Чоп) дорога частично заблокирована фурами.

    В связи с этим водителей просят воздержаться от поездок в этих направлениях. Для расчистки пути привлекли коммунальные службы. 

    При этом очевидцы жаловались, что в селах дороги абсолютно не расчищены, а на Житомирской трассе не проехать из-за фур, въезд которым в город временно запретили.

    18 декабря под Киевом оказалась заблокирована Бориспольская трасса. 

    Смотрите также: Cотни грузовиков стоят в сугробах на одесской трассе

    Одесская трасса

    Однако самая сложная ситуация сложилась на трассе Киев-Одесса. Из-за заснеженной дороги и фур на трассе образовались километровые пробки, в которых стоят около 800 грузовых авто. Наибольшее скопление большегрузных авто произошло на 117-130-х километрах магистрали.

    Фуры заблокировали проезд в обе стороны.

    Транспортный коллапс в Киеве и области
    facebook.com/MNS.GOV.UA
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    Такая ситуация на дороге длится  со вчерашнего дня. По словам очевидцев, протяженность заторов в общей сложности около 10 км.

    Для разблокирования движения задействованы около 50 экипажей патрульной полиции: силы управлений Киева и области, а также Винницкой, Черкасской, Одесской областей. Также группы реагирования управления превентивной деятельности. На месте работают силы ГСЧС и все дорожные службы.

    Автомобили поочередно буксируют 19 тягачей, всего из сугробов освободили 402 автомобиля. 

    На место ЧП вылетели глава ГСЧС Николай Чечеткин и глава Нацполиции Украины Сергей Князев. Правда, пользователи соцсетей жалуются, что прилетевший вертолет силовиков только усложнил движение на трассе. 

    Накануне около пяти часов в пробке простоял заблокированный фурами автобус с детской сборной Украины по тхэквондо. В салоне находились 62 человека – в основном, дети от 8 лет. Автобус возвращался с чемпионата из Греции.

    По материалам из открытых источников интернет 

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