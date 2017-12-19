До 21:00. Гройсман приказал главам ОГА "убрать снег"

КИЕВ, 19 дек – РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что все проблемы по уборке снега должны быть решены сегодня до 21:00. Об этом он заявил в Виннице на селекторном совещании по обеспечению надлежащего содержания дорог и жизнедеятельности населенных пунктов при ухудшении погодных условий, сообщает пресс-служба Кабмина.

Он считает, что вопрос расчистки дорог от снега вполне выполняем.

"Главы администраций по областям, по которым есть проблемы, в 21:00 каждый лично по телефону докладываете мне, что проблемы решены. Я думаю, что это абсолютно возможно сделать, главное – ваше отношение. Сейчас только начало зимы, и нет никаких проблем, чтобы нормально вовремя убирать снег на территориях или возобновлять электроснабжение", – сказал Гройсман.

Ранее в "Укрзализныце" заявили, что несмотря на значительные осадки, все поезда курсируют, однако из-за непогоды задержались 30 пассажирских составов.