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    Общество

    До 21:00. Гройсман приказал главам ОГА "убрать снег"

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    Украина в тисках непогоды: ДТП, пробки, отмена рейсов (432)

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    Глава правительства Владимир Гройсман отметил, что в 21:00 каждый лично по телефону доложить ему, что проблемы со снегом решены. По его мнению, нет сложностей для уборки снега вовремя.
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 19 дек – РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что все проблемы по уборке снега должны быть решены сегодня до 21:00. Об этом он заявил в Виннице на селекторном совещании по обеспечению надлежащего содержания дорог и жизнедеятельности населенных пунктов при ухудшении погодных условий, сообщает пресс-служба Кабмина.

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    Он считает, что вопрос расчистки дорог от снега вполне выполняем.

    "Главы администраций по областям, по которым есть проблемы, в 21:00 каждый лично по телефону докладываете мне, что проблемы решены. Я думаю, что это абсолютно возможно сделать, главное – ваше отношение. Сейчас только начало зимы, и нет никаких проблем, чтобы нормально вовремя убирать снег на территориях или возобновлять электроснабжение", – сказал Гройсман.

    Ранее в "Укрзализныце" заявили, что несмотря на значительные осадки, все поезда курсируют, однако из-за непогоды задержались 30 пассажирских составов.

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