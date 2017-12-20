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    Дорошенко: снегопады спровоцируют подорожание продуктов

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    (обновлено: )10910
    Снежные заносы могут вызвать трудности с доставкой скоропортящихся продуктов, что приведет к их временному подорожанию, считает эксперт Алексей Дорошенко.
    Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Сергей Чигирь, РИА Новости Украина 

    Снегопады сковали движение транспорта, что усложнило доставку продуктов питания в города. Синоптики прогнозируют, что в четверг снегопад полностью остановится. В то же время, температура в ближайшее время будет снижаться — до 3-8 мороза, что усложнит таяние снежных заносов, прогнозируют в Гидрометцентре.

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    По словам генерального директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, с доставкой ряда продуктов в крупные города сейчас происходят некоторые логистические трудности. Поэтому не исключено, что цены на ряд продуктов вскоре повысятся на рынках и в розничных торговых точках. 

    "Цены подрастут, в основном, на скоропортящиеся продукты. Это происходит всегда при ухудшении погодных условиях, и не только тогда, когда есть снежный коллапс. Даже когда очень большой дождь, у нас цена на некоторые виды продукции — на огурцы, помидоры, на перец, на грибы, на те же самые шампиньоны могут вырасти до 20%, поскольку на протяжении двух-трех дней в розничные точки нет поставок. Через пару дней снегопад пройдет, поэтому потребители без своих продуктов не останутся. Те кто ест рябчиков, смогу себе позволить купить их и дороже. А вот тем, кто потребляет картофель, морковь и мясо, я думаю, что они не останутся без своих продуктов питания. Единственное, что если вы конечно захотите купить грибы, то процентов 20% придется переплатить, огурцы и помидоры тоже гривен 3-5 добавят в этот период. Но к новому году, как только поставки смогу возобновить в прежних объемах, цена сразу же пойдет вниз", — заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина Алексей Дорошенко.

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    По его словам, девальвация гривны, которая в декабре составит 5-7%, а также повышение минимальной заработной платы отразится на ценах в январе. В первые месяцы года хлеб и хлебобулочные изделия могут подорожать на 10%. 

    "У нас за предыдущий январь-февраль рост цен на социальные сорта хлеба составил больше 15%. Таким образом, мы сейчас понимаем, что у нас в феврале-марте будет дан старт для забега цен. Сейчас у нас цены практически на уровне мировых. Ввиду декабрьской девальвации гривны на 5-7% цены начнут расти уже в январе. Кроме того, в 2018 году начинаются большие валютные выплаты, а транш МВФ мы так и не получили. Сейчас МВФ остановила программу финансирования, а если у нас не будет валютного баланса то мы можем получить курс не 30 грн, как у нас было заложено в бюджете-2018 к концу года, а гораздо больше", — отметил Дорошенко.   

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