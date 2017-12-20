Дорошенко: снегопады спровоцируют подорожание продуктов

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Снегопады сковали движение транспорта, что усложнило доставку продуктов питания в города. Синоптики прогнозируют, что в четверг снегопад полностью остановится. В то же время, температура в ближайшее время будет снижаться — до 3-8 мороза, что усложнит таяние снежных заносов, прогнозируют в Гидрометцентре.

По словам генерального директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, с доставкой ряда продуктов в крупные города сейчас происходят некоторые логистические трудности. Поэтому не исключено, что цены на ряд продуктов вскоре повысятся на рынках и в розничных торговых точках.

"Цены подрастут, в основном, на скоропортящиеся продукты. Это происходит всегда при ухудшении погодных условиях, и не только тогда, когда есть снежный коллапс. Даже когда очень большой дождь, у нас цена на некоторые виды продукции — на огурцы, помидоры, на перец, на грибы, на те же самые шампиньоны могут вырасти до 20%, поскольку на протяжении двух-трех дней в розничные точки нет поставок. Через пару дней снегопад пройдет, поэтому потребители без своих продуктов не останутся. Те кто ест рябчиков, смогу себе позволить купить их и дороже. А вот тем, кто потребляет картофель, морковь и мясо, я думаю, что они не останутся без своих продуктов питания. Единственное, что если вы конечно захотите купить грибы, то процентов 20% придется переплатить, огурцы и помидоры тоже гривен 3-5 добавят в этот период. Но к новому году, как только поставки смогу возобновить в прежних объемах, цена сразу же пойдет вниз", — заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина Алексей Дорошенко.

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По его словам, девальвация гривны, которая в декабре составит 5-7%, а также повышение минимальной заработной платы отразится на ценах в январе. В первые месяцы года хлеб и хлебобулочные изделия могут подорожать на 10%.

"У нас за предыдущий январь-февраль рост цен на социальные сорта хлеба составил больше 15%. Таким образом, мы сейчас понимаем, что у нас в феврале-марте будет дан старт для забега цен. Сейчас у нас цены практически на уровне мировых. Ввиду декабрьской девальвации гривны на 5-7% цены начнут расти уже в январе. Кроме того, в 2018 году начинаются большие валютные выплаты, а транш МВФ мы так и не получили. Сейчас МВФ остановила программу финансирования, а если у нас не будет валютного баланса то мы можем получить курс не 30 грн, как у нас было заложено в бюджете-2018 к концу года, а гораздо больше", — отметил Дорошенко.