ТОП тема в соцсетях: Киев в плену у снега

Тимур Громов, РИА Новости Украина
Зима нечаянно нагрянет…
Традиционные снежные осадки вызвали не менее традиционный переполох среди столичных автомобилистов и коммунальщиков. В течение одного только понедельника, 18 декабря, в Киеве выпало рекордное количество снега — около 30% месячной нормы, сообщили в Укргидрометцентре.
Столицу из-за сильнейшего снегопада парализовали максимальные пробки. Отчаявшиеся водители пошли на радикальные меры — оставляли машины прямиком на улицах. Не сладко пришлось и на пригородных трассах – из-за ограничения въезда в столицу для крупногабаритного транспорта, под Киевом собралось немало грузовиков, заблокировавших в последствии Бориспольскую трассу.
О том, как столица пережила первый в этом году снежный катаклизм, в соцсетях нашлось немало комментариев: