ТОП тема в соцсетях: Киев в плену у снега

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Тимур Громов, РИА Новости Украина

Зима нечаянно нагрянет…

Традиционные снежные осадки вызвали не менее традиционный переполох среди столичных автомобилистов и коммунальщиков. В течение одного только понедельника, 18 декабря, в Киеве выпало рекордное количество снега — около 30% месячной нормы, сообщили в Укргидрометцентре.

Столицу из-за сильнейшего снегопада парализовали максимальные пробки. Отчаявшиеся водители пошли на радикальные меры — оставляли машины прямиком на улицах. Не сладко пришлось и на пригородных трассах – из-за ограничения въезда в столицу для крупногабаритного транспорта, под Киевом собралось немало грузовиков, заблокировавших в последствии Бориспольскую трассу.

О том, как столица пережила первый в этом году снежный катаклизм, в соцсетях нашлось немало комментариев:

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook