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    Аналитика и комментарии

    ТОП тема в соцсетях: Киев в плену у снега

    Тема:

    Украина в тисках непогоды: ДТП, пробки, отмена рейсов (432)

    (обновлено: )80271
    Столицу замело. Как всегда внезапно и основательно. Как удалось киевлянам в этом году справится с последствиями непогоды, чем порадовали городские власти и как отреагировали на происходящее сами украинцы в соцсетях?
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    facebook.com/MNS.GOV.UA

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    Зима нечаянно нагрянет…

    В Киеве столкнулись снегоуборочный грузовик и авто. Видео
    Kyiv Operativ/Youtube
    В Киеве столкнулись снегоуборочный грузовик и авто

    Традиционные снежные осадки вызвали не менее традиционный переполох среди столичных автомобилистов и коммунальщиков. В течение одного только понедельника, 18 декабря, в Киеве выпало рекордное количество снега — около 30% месячной нормы, сообщили в Укргидрометцентре.

    Столицу из-за сильнейшего снегопада парализовали максимальные пробки. Отчаявшиеся водители пошли на радикальные меры — оставляли машины прямиком на улицах. Не сладко пришлось и на пригородных трассах – из-за ограничения въезда в столицу для крупногабаритного транспорта, под Киевом собралось немало грузовиков, заблокировавших в последствии Бориспольскую трассу.

    О том, как столица пережила первый в этом году снежный катаклизм, в соцсетях нашлось немало комментариев: 

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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