Cотни грузовиков стоят в сугробах на одесской трассе

На трассе Киев — Одесса из-за осложнения погодных условий застряли около 800 грузовых автомобилей, наибольшее скопление большегрузных авто произошло на 117-130-х километрах магистрали.

Утром 20 декабря Государственная служба ЧС Украины сообщила, что продолжаются мероприятия по ликвидации заторов на этой трассе общей протяженностью 7,5 км, образовавшихся в результате обледенения дорожного полотна. Грузовой и легковой транспорт движется медленно в обоих направлениях.

На место ЧП вылетели глава ГСЧС Николай Чечеткин и глава Национальной полиции Украины Сергей Князев. Правда, пользователи соцсетей жалуются, что прилетевший вертолет силовиков только усложнил движение на трассе.

Всего по данным ГСЧС Украины, на семи трассах страны идут работы по устранению автомобильных заторов.

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