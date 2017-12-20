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    Фотоленты

    Cотни грузовиков стоят в сугробах на одесской трассе

    Тема:

    Украина в тисках непогоды: заторы на трассах (445)

    (обновлено: )41031
    Около сотни грузовиков застряли в сугробах на Одесской трассе
    Около сотни грузовиков застряли в сугробах на Одесской трассе
    Около сотни грузовиков застряли в сугробах на Одесской трассе
    Около сотни грузовиков застряли в сугробах на Одесской трассе
    Около сотни грузовиков застряли в сугробах на Одесской трассе
    Около сотни грузовиков застряли в сугробах на Одесской трассе
    Около сотни грузовиков застряли в сугробах на Одесской трассе
    Вертолет главы Нацполиции окончательно заблокировал одесскую трассу
    Многокилометровый затор на трассе Киев - Одесса с высоты птичьего полета
    Около сотни грузовиков застряли в сугробах на Одесской трассе
    autostrada.info
    Около сотни грузовиков застряли в сугробах на Одесской трассе
    hromadske.ua
    Около сотни грузовиков застряли в сугробах на Одесской трассе
    hromadske.ua
    Около сотни грузовиков застряли в сугробах на Одесской трассе
    hromadske.ua
    Около сотни грузовиков застряли в сугробах на Одесской трассе
    hromadske.ua
    Около сотни грузовиков застряли в сугробах на Одесской трассе
    hromadske.ua
    Около сотни грузовиков застряли в сугробах на Одесской трассе
    hromadske.ua
    Вертолет главы Нацполиции окончательно заблокировал одесскую трассу
    Вертолет главы Нацполиции окончательно заблокировал одесскую трассу
    Facebook Володимир Гамалиця
    Многокилометровый затор на трассе Киев - Одесса с высоты птичьего полета
    Многокилометровый затор на трассе Киев - Одесса с высоты птичьего полета
    @Artem_Shewa

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    На трассе Киев — Одесса из-за осложнения погодных условий застряли около 800 грузовых автомобилей, наибольшее скопление большегрузных авто произошло на 117-130-х километрах магистрали.

    Утром 20 декабря Государственная служба ЧС Украины сообщила, что продолжаются мероприятия по ликвидации заторов на этой трассе общей протяженностью 7,5 км, образовавшихся в результате обледенения дорожного полотна. Грузовой и легковой транспорт движется медленно в обоих направлениях.

    На место ЧП вылетели глава ГСЧС Николай Чечеткин и глава Национальной полиции Украины Сергей Князев. Правда, пользователи соцсетей жалуются, что прилетевший вертолет силовиков только усложнил движение на трассе.

    Всего по данным ГСЧС Украины, на семи трассах страны идут работы по устранению автомобильных заторов.

    Смотрите также: Николаевский губернатор Савченко зажег главную елку с перебитым носом

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