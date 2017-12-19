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    Общество

    Снежные заносы в Украине. "Борисполь" задерживает и отменяет рейсы

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    Как стало известно, из-за метеоусловий было отменено прибытие рейсов из Херсона и Дохи, а также соответствующие вылеты в направлении Херсона, Дохи, Франкфурта, Вены, Риги.
    Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. 

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    Семь рейсов были отменены во вторник, 19 декабря, в киевском аэропорту "Борисполь" из-за снегопада, еще 39 рейсов задержаны, сообщает пресс-служба аэропорта на своей странице в Facebook.

    "Сегодня из-за метеоусловий отменено прибытие рейсов из Херсона и Дохи, а также соответствующие вылеты в направлении Херсона, Дохи, Франкфурта, Вены, Риги. Вследствие предыдущего изменения в расписании из-за непогоды сегодня были зафиксированы незначительные задержки 39 рейсов", — говорится в сообщении аэропорта в Facebook.

    Также сообщается, что в понедельник аэропорт обслужил 219 рейсов. Треть рейсов были отправлены с задержкой из-за неблагоприятных метеоусловий и необходимости антиобледенительной обработки самолетов.

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    По решению авиакомпаний в понедельник были отменены восемь рейсов на прибытие и десять рейсов на вылет. При этом сообщается, что "Борисполь" стал запасным аэропортом для 12 дополнительных рейсов аэропортов-партнеров.

    Снегопады, пришедшие в Украину в воскресенье, второй день парализуют движение на автомобильных дорогах страны. Из-за непогоды обесточены около 150 населенных пунктов. Пассажирские поезда прибывают с опозданием. Премьер страны Владимир Гройсман во вторник на совещании поручил местным властям до конца дня решить вопрос энергоснабжения населенных пунктов и ликвидации заторов на трассах, вызванных снегопадом.

    По данным госслужбы по ЧС, спасатели извлекли из снежных заносов 333 автотранспортных средства, оказали помощь 593 гражданам. Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечены 988 единиц техники и 1,4 тысячи человек.

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