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    Аналитика и комментарии

    Внезапная зима, неожиданный снег. Украина в ловушке стихии

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    Украина в тисках непогоды: ДТП, пробки, отмена рейсов (432)

    (обновлено: )26010
    Снегопад буквально засыпал всю страну, обесточив сотню сел и парализовав движение в украинских городах. Не обошлось без массовых ДТП: лишь в Киевской области - 130 аварий. Тем временем на сегодня синоптики объявили новое штормовое предупреждение.
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    facebook.com/MNS.GOV.UA

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина
    Украину накрыли сильные снегопады. Снежная стихия обесточила более сотни сел по стране, парализовала движение в украинских городах, а также работу аэропортов, вызвала множество ДТП. Тем временем с прогнозами синоптиков не расслабишься: на сегодня объявлено новое штормовое предупреждение.

    Транспортный коллапс в Киеве и области
    facebook.com/MNS.GOV.UA
    Снежная блокада Киева: попасть в столицу на авто невозможно

    Утром 19 декабря в Киеве ожидается сильный снег, метель, на дорогах гололедица.
    Премьер Владимир Гройсман призвал ГСЧС, полицию и администрацию максимально мобилизировать свои силы для помощи с непогодой в стране.
    "Еще раз прошу всех — ГСЧС, полицию, администрацию максимально мобилизовать все силы. Днем проведу селектор", — написал он в Twitter.

    Без света и воды

    В результате непогоды в шести областях Украины обесточены 147 сел.

    "В течение 18-19 декабря в результате осложнения погодных условий из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 147 населенных пунктов в 6 областях.  Так, в Киевской области без света 79 населенных пунктов, в Черкасской – 36, Житомирской – 20, Черниговской – 8, Сумской – 3 и один в Луганской", - сообщали в ГосЧС.

    Кроме того, из-за непогоды 12 тысяч жителей Мукачево до сих пор без воды. Сообщается, что централизованное водоснабжение приостановлено из-за подтопления скважин Мукачевского водозабора.

    В целом на Закарпатье по состоянию на утро вторника остаются подтопленными 243 домохозяйства (было 1 023), 56 подвальных помещений (313), 1 716 га сельхозугодий (2 407 га).

    Сбои в аэропортах, поездах

    Непогода привела к сбоям в работе аэропортов и поездов в Украине. Так, во вторник в "Укрзализныце" сообщили, что в 5 утра из-за непогоды задерживались около 30 пассажирских поездов.
    Руководство аэропорта "Борисполь" сообщило, что во вторник, 19 декабря, будут работать в штатном режиме с небольшими задержками рейсов из-за непогоды. Напомним, накануне массовая отмена и перенос рейсов произошла в аэропорту "Киев", аэродром засыпало снегом.

    Киев и Киевская область

    Аэропорт Киев засыпало снегом
    Фото аэропорт "Киев"
    Снегопад парализовал киевский аэропорт

    По словам мэра Киева Виталия Кличко, за минувшие сутки в столице выпала почти полумесячная норма осадков.

    Мэр назвал ситуацию чрезвычайной, но заверил, что до среды, когда снегопад, по прогнозам, должен утихнуть, вся коммунальная техника будет работать круглосуточно.

    В понедельник вечером в Киеве улиц со свободным движением практически не было, а Яндекс.Навигатор сообщал о 10-бальных пробках. Хуже всего ситуация была в центре, на Лукьяновке, проспекте Победы, Большой Окружной и бульваре Дружбы Народов.

    Руководитель "Киевавтодора" Александр Густелев уточнил, что этой ночью в городе работала 271 единица спецтехники и формировались большие колонны в 5-8 единиц техники, которые убирали снег.
    При этом столичные коммунальщики начала эвакуировать неправильно припаркованные авто, которые мешают уборке снега в Киеве.

    В связи с этим водителей призывают не оставлять свои машины на проезжей части и тротуарах, что сильно затрудняет уборку снега в городе.
    Тем временем киевские власти порадовали школьников: им разрешили не ходить на занятия из-за сильного снегопада.

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    "Киевские школы и садики продолжают работать в штатном режиме несмотря на накрывший столицу циклон. Однако решение о целесообразности отправлять детей в школу должны принимать родители", — написал заместитель мэра Кличко Петр Пантелеев на странице в Facebook.

    Если в классе будет мало детей, то в школе займутся повторением пройденного материала.

    Транспортный коллапс в Киеве и области
    facebook.com/MNS.GOV.UA
    ТОП тема в соцсетях: Киев в плену у снега

    Пантелеев напомнил, что в настоящий момент расчисткой улиц занимается около 600 единиц техники — это почти весь парк снегоуборочной техники, которым располагает город. Кроме того, к работе привлечены 7 тягачей, работающих на участках с наиболее сложным трафиком, в частности, на спусках и подъемах.

    В утренние и вечерние часы въезд крупногабаритного транспорта в Киев ограничен, что стало накануне одной из причин транспортного коллапса. Как жаловались очевидцы, остановившиеся грузовики на подъездах к Киеву заняли обочину и минимум 2-3 полосы, а иногда и всю ширину проезжей части.
    Чтобы попасть в Киев, водители часами стояли в пробках или же разворачивались и уезжали.

    Из-за сильного снегопада в Киевской области произошло 130 ДТП, пострадали шесть человек.
    По словам спикера полиции Киевской области Николая Жуковича, в подавляющем большинстве аварий зафиксированы механические повреждения авто.

    Утром 19 декабря под Киевом дерево упало на микроавтобус. Из-за происшествия образовался автомобильный затор на автодороге с Житомирской трассы на спорткомплекс "Чайка".

    Одесса и область

    В понедельник из-за снега Одессу сковали 9-балльные пробки. Однако город не сильно пострадал от снегопада в отличие от области. В понедельник в Одессе в основном шел мокрый снег, затем — дождь и временами — ливень.

    В Киеве столкнулись снегоуборочный грузовик и авто. Видео
    Kyiv Operativ/Youtube
    В Киеве столкнулись снегоуборочный грузовик и авто

    А вот север Одесской области сильно пострадал от снегопада. В понедельник утром городскими властями было принято решение приостановить движение большегрузного и крупногабаритного транспорта по всем основным магистралям области. Это трасса Одесса-Рени, направление Николаева и Киева, сообщил спецкор радиостанции Голос Столицы из Одессы Александр Тарасенко.

    "Случилось несколько курьезных аварий. Так, машина слетела с Горбатого моста в кювет, ее вытаскивали эвакуатором в понедельник утром, несколько было аварий в городе, несколько сбитых пешеходов, несколько не очень крупных столкновений произошло. И, конечно же, очень большие пробки, утром они достигали 8-9 баллов, и сейчас ситуация в центре не улучшилась", — рассказывал он.

    Чернигов

    В связи с непогодой в Чернигове создали штаб "по работе в условиях зимнего периода".
    Сильный ветер в городе повалил дерево прямо на припаркованные рядом автомобили. К счастью, людей в них не было.
    Тем временем некоторые, пользуясь непогодой, зря время не теряли.

    Последствия снегопада. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Снегопад, последствия: Одессу сковали 9-балльные пробки

    Как пишут СМИ, в Чернигове неизвестные украли бронзовый бюст украинского писателя Михаила Коцюбинского, который находится на его могиле в парке Болдина Гора.
    По факту преступления открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой).

    Винница
    С самого утра понедельника засыпало снегом и Винницу.

    Всю ночь на территории области работала снегоуборочная техника, и было привлечено около ста работников, 53 единицы спецтехники, а за ночь было использовано около 700 тонн соляно-песчаной смеси, сообщала спецкор радиостанции Голос Столицы из Винницы Ирина Коваленко.
    По информации службы автомобильных дорог, сейчас проезд обеспечен по всем дорогам Винницкой области.  

    По материалам из открытых источников интернет

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