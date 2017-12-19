Из-за снегопадов в восьми областях Украины почта не пришла вовремя

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КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. В связи со сложными погодными условиями ПАО "Укрпочта" заявляет о задержках в доставке в восьми регионах Украины.

"В связи со сложными погодными условиями возможны задержки доставки почты в Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Херсонской областях и в Киеве", — отмечается в сообщении госпредприятия.

Кроме того, "Укрпочта" не смогла доставить почту в 10 населенных пунктов Винницкой области, доставка перенесена на 20 декабря.

Аэропорт "Борисполь" сообщает, что международные почтовые письма отправляются в страны назначения с задержкой.

Ранее в "Укрзализныце" заявили, что несмотря на значительные осадки, все поезда курсируют, однако из-за непогоды задержались 30 пассажирских составов.