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    Из-за снегопадов в восьми областях Украины почта не пришла вовремя

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    Украина в тисках непогоды: ДТП, пробки, отмена рейсов (432)

    (обновлено: )67
    Только в Винницкой области почтовые отправления не были доставлены в десять населенных пунктов. Доставка перенесена на 20 декабря.
    Укрпошта
    Из открытых источников

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. В связи со сложными погодными условиями ПАО "Укрпочта" заявляет о задержках в доставке в восьми регионах Украины.

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    "В связи со сложными погодными условиями возможны задержки доставки почты в Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Херсонской областях и в Киеве", — отмечается в сообщении госпредприятия.

    Кроме того, "Укрпочта" не смогла доставить почту в 10 населенных пунктов Винницкой области, доставка перенесена на 20 декабря.

    Аэропорт "Борисполь" сообщает, что международные почтовые письма отправляются в страны назначения с задержкой.

    Ранее в "Укрзализныце" заявили, что несмотря на значительные осадки, все поезда курсируют, однако из-за непогоды задержались 30 пассажирских составов.

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