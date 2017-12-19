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    Движение транспорта ограничено в пяти областях из-за снегопада

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    По данным ГСЧС, в связи с сильным снегопадом с утра понедельника запрещен въезд грузовиков в столицу, из-за чего большое количество фур стоят на подъезде к Киеву.
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    facebook.com/MNS.GOV.UA

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Движение транспорта ограничено на дорогах в пяти регионах Украины из-за снегопада, сообщила во вторник Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

    "Девятнадцатого декабря на некоторых дорогах Украины введены следующие ограничения", — говорится в сообщении. В частности, по данным Госслужбы, в связи с сильным снегопадом с утра понедельника запрещен въезд грузовиков в столицу, из-за чего большое количество фур стоят на подъезде к Киеву. Также сообщается, что ограничено движение тяжеловесного транспорта на автодороге М-06 Киев – Чоп в пределах Житомирской области.

    Киев в снежной ловушке: появились кадры пробки из фур. Видео
    facebook.com/dtp.kiev.ua
    Киев в снежной ловушке: появились кадры пробки из фур

    В Черкасской области в связи с резким ухудшением погодных условий с утра вторника ограничено движение тяжеловесного транспорта на участках автодорог государственного значения М-05 Киев – Одесса, М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий — Знаменка.

    В Полтавской области в связи с длительным ограничением движения большегрузного транспорта через Киев с утра вторника ограничено движение тяжеловесного транспорта на автодороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский на участке Пирятин – Лубны. В Винницкой области с утра вторника ограничено движение грузовиков по участку дороги государственного значения М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский.

    Ранее Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что около 150 населенных пунктов в Украине остались без электроснабжения из-за снегопада. По данным ведомства, в понедельник в Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской областях шел снегопад, подразделениям Госслужбы по ЧС из снежных заносов пришлось извлечь 333 автотранспортных средства, оказана помощь 593 гражданам. Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечены 988 единиц техники и 1,4 тысячи человек.

    Из-за снегопада тридцать пассажирских поездов, в том числе поезд в Москву, сбились с графика. На утро вторника ситуация на дорогах остается затрудненной.

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