В восьми регионах Украины ограничено движение грузовиков

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В Украине в восьми регионах власти и спасатели ограничили въезд крупногабаритного транспорта из-за сложных погодных условий и снегопадов, сообщает в четверг Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Ограничения действуют в Киеве, Днепре, Запорожье, Кропивницком, Кременчуге (Полтавская область), Николаев, Одесса, Херсон и отдельные участки дорог Запорожской, Одесской, Николаевской и Киевской областей.

"В связи с усилением ветра ограничена лоцманская проводка судов в Мариупольском, Николаевском, Одесском, Херсонском и Южном морских торговых портах", – говорится в сообщении ГСЧС.

В столичной госадминистрации сообщают, что въезд тяжеловесного и большегрузного транспорта в столицу будет ограничен до 10:00 1 марта. Для расчистки дорог и оказания помощи в буксировке автомобилей привлечены почти 2,5 человек и 1705 единиц техники.

Карта патрульной полиции Украины Карта снегопадов в Украине

На 8.00 четверга аэропорты работают в штатном режиме.

В то же время в "Укравтодоре" сообщают, что в Одесской области полностью запретили движение транспорта по автомобильным дорогам.