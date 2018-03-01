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    В восьми регионах Украины ограничено движение грузовиков

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    Украина остановилась в снежных заносах (239)

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    Ограничения действуют в Киеве, Днепре, Запорожье, Кропивницком, Кременчуге (Полтавская область), Николаев, Одесса, Херсон и отдельные участки дорог Запорожской, Одесской, Николаевской и Киевской областей.
    Заснеженная трасса в Украине
    Фото Укравтодор

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В Украине в восьми регионах власти и спасатели ограничили въезд крупногабаритного транспорта из-за сложных погодных условий и снегопадов, сообщает в четверг Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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    Ограничения действуют в Киеве, Днепре, Запорожье, Кропивницком, Кременчуге (Полтавская область), Николаев, Одесса, Херсон и отдельные участки дорог Запорожской, Одесской, Николаевской и Киевской областей.

    "В связи с усилением ветра ограничена лоцманская проводка судов в Мариупольском, Николаевском, Одесском, Херсонском и Южном морских торговых портах", – говорится в сообщении ГСЧС.

    В столичной госадминистрации сообщают, что въезд тяжеловесного и большегрузного транспорта в столицу будет ограничен до 10:00 1 марта. Для расчистки дорог и оказания помощи в буксировке автомобилей привлечены почти 2,5 человек и 1705 единиц техники.

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    Карта снегопадов в Украине

    На 8.00 четверга аэропорты работают в штатном режиме.

    В то же время в "Укравтодоре" сообщают, что в Одесской области полностью запретили движение транспорта по автомобильным дорогам.

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