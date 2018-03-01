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    Киев сковали 8-балльные пробки, дороги убирают полтысячи единиц техники

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    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды (236)

    (обновлено: )41301
    По данным сервиса "Яндекс.Пробки", по состоянию на 8:30 уровень пробок на столичных дорогах оценивается в 8 баллов. Во дворах жилых домов работают 3800 работников ЖЭУ.
    Снегопад в Киеве
    facebook.com/Kyivpastrans

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Коммунальные службы задействовали 560 единиц техники для преодоления последствий снегопада в Киеве, сообщает утром в четверг пресс-служба столичной горгосадминистрации (КГГА).

    Последний день зимы в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Задействовано 293 единицы снегоуборочной техники "Киевавтодора", 180 единиц техники коммунальных жилищно-эксплуатационных участков, около 90 тракторов и малой механизации "Киевзеленстроя" и техника других предприятий", — сказано в сообщении.

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    Кроме того, в столице работают 36 бригад ручной уборки, которые расчищают от снега тротуары и остановки общественного транспорта, подходы к подземным и наземным пешеходным переходам. Во дворах жилых домов работают 3800 работников ЖЭУ. 

    По данным сервиса "Яндекс.Пробки", по состоянию на 8:30 уровень пробок на столичных дорогах оценивается в 8 баллов.

    yandex.ua/maps
    Ситуация в центре Киева по состоянию на 8:30, 1 марта 2018

    Ранее городские власти призвали киевлян не пользоваться личным авто и по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту. В столице выпало 20 см снега. 

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