Киев сковали 8-балльные пробки, дороги убирают полтысячи единиц техники

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Коммунальные службы задействовали 560 единиц техники для преодоления последствий снегопада в Киеве, сообщает утром в четверг пресс-служба столичной горгосадминистрации (КГГА).

"Задействовано 293 единицы снегоуборочной техники "Киевавтодора", 180 единиц техники коммунальных жилищно-эксплуатационных участков, около 90 тракторов и малой механизации "Киевзеленстроя" и техника других предприятий", — сказано в сообщении.

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Кроме того, в столице работают 36 бригад ручной уборки, которые расчищают от снега тротуары и остановки общественного транспорта, подходы к подземным и наземным пешеходным переходам. Во дворах жилых домов работают 3800 работников ЖЭУ.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", по состоянию на 8:30 уровень пробок на столичных дорогах оценивается в 8 баллов.

yandex.ua/maps Ситуация в центре Киева по состоянию на 8:30, 1 марта 2018

Ранее городские власти призвали киевлян не пользоваться личным авто и по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту. В столице выпало 20 см снега.