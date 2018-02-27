Снежный коллапс в Киеве. Столица стоит в 10-балльных пробках

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина.

Вечером во вторник, 27 февраля, в Киеве из-за погодных условий образовались 10-бальные пробки.

По данным сервиса "Google Maps", по состоянию на 20:00 в пробках стоит весь центр города, а также Оболонский, Голосеевский район и Бровары.

Самая сложная ситуация вечером — на бульваре Леси Украинки и на Набережном шоссе.

Среди прочего пробки образовались у станций метро "Крещатик", "Театральная", "Льва Толстого", "Университет", "Майдан Независимости", "Дворец спорта", "Золотые Ворота", "Олимпийская", "Кловская" и "Дружбы Народов".

Также есть пробки на Московском, Дарницком, Южном мостах и ​​моста Патона.

Напомним, со среды власти Киева запретят въезд в столицу грузового транспорта.