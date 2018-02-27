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    Снежный коллапс в Киеве. Столица стоит в 10-балльных пробках

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    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды (218)

    (обновлено: )96390
    Среди прочего пробки образовались у станций метро "Крещатик", "Театральная", "Льва Толстого", "Университет", "Майдан Независимости", "Дворец спорта", "Золотые Ворота", "Олимпийская", "Кловская" и "Дружбы Народов"
    Снегопад в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. 

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    Вечером во вторник, 27 февраля, в Киеве из-за погодных условий образовались 10-бальные пробки.

    По данным сервиса "Google Maps",  по состоянию на 20:00 в пробках стоит весь центр города, а также Оболонский, Голосеевский район и Бровары.

    Самая сложная ситуация вечером — на бульваре Леси Украинки и на Набережном шоссе.

    Среди прочего пробки образовались у станций метро "Крещатик", "Театральная", "Льва Толстого", "Университет", "Майдан Независимости", "Дворец спорта", "Золотые Ворота", "Олимпийская", "Кловская" и "Дружбы Народов".

    Также есть пробки на Московском, Дарницком, Южном мостах и ​​моста Патона.

    Напомним, со среды власти Киева запретят въезд в столицу грузового транспорта.

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