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    Киев

    В Киеве произошло масштабное ДТП, образовалась пробка

    (обновлено: )327
    Масштабное ДТП произошло на Святошино в сторону Житомирской трассы, образовалась огромная пробка. Есть ли пострадавшие, в социальных сетях не сообщается.
    ДТП в Киеве в сторону Житомирской трассы
    facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Авария произошла утром в четверг в Святошинском районе Киева, в результате чего образовалась огромная пробка.

    "Масштабное ДТП на Святошино в сторону Житомирской трассы. Образовалась огромная пробка. Уважаемые водители, соблюдайте дистанцию и скоростной режим", — сообщает "Киев Оперативный".

    facebook.com/KyivOperativ
    ДТП в Киеве в сторону Житомирской трассы

    Есть ли пострадавшие, не уточняется.

    Ранее городские власти призвали киевлян не пользоваться личным авто и по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту. В столице выпало 20 см снега. 

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