В Киеве произошло масштабное ДТП, образовалась пробка

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Авария произошла утром в четверг в Святошинском районе Киева, в результате чего образовалась огромная пробка.

"Масштабное ДТП на Святошино в сторону Житомирской трассы. Образовалась огромная пробка. Уважаемые водители, соблюдайте дистанцию и скоростной режим", — сообщает "Киев Оперативный".

facebook.com/KyivOperativ ДТП в Киеве в сторону Житомирской трассы

Есть ли пострадавшие, не уточняется.

Ранее городские власти призвали киевлян не пользоваться личным авто и по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту. В столице выпало 20 см снега.