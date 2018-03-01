В Киеве выпало 20 см снега, жителей просят не пользоваться личными авто

КИЕВ, 1 мар – РИА Новости Украина. В четверг в Киеве ожидается сложная ситуация на дорогах из-за снегопада, который продолжался всю ночь, сообщает пресс-служба КГГА.

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Городские власти просят киевлян не пользоваться личным авто и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту. Сейчас в Киеве выпало 20 см снега. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры.

Кроме того, для надлежащей работы снегоуборочной техники столичная власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы.

Сегодня, 1 марта, по прогнозу Украинского гидрометцентра, в Киеве ожидается сильный снег, метель, на дорогах гололед.