наверх
28.02.201815:37
Курсы валют НБУ
  • USD26.95- 0.06
  • EUR33.15- 0.12
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Не ждали, не гадали. В Европе бушуют снега и лютые морозы

    (обновлено: )63750
    Снегопад в Риме
    Снегопад в Риме
    Обледенение в Женеве
    Обледенение в Женеве
    Снегопад в Германии
    Снегопад в Германии
    Снегопад в Нидерландах
    Снегопад в Нидерландах
    Снегопад в Хорватии
    Снегопад в Хорватии
    Снегопад в Хорватии
    Лондон накрыли снегопады
    Швецию накрыли снегопады
    Швецию накрыли снегопады
    Лондон накрыли снегопады
    Лондон накрыли снегопады
    Лондон накрыли снегопады
    Снегопад в Риме
    Снегопад в Риме
    REUTERS Alberto Lingria
    Снегопад в Риме
    Снегопад в Риме
    REUTERS Alessandro Bianchi
    Обледенение в Женеве
    Обледенение в Женеве
    REUTERS Denis Balibouse
    Обледенение в Женеве
    Обледенение в Женеве
    REUTERS Denis Balibouse
    Снегопад в Германии
    Снегопад в Германии
    REUTERS Pelle Rink/Ritzau Scanpix/via REUTERS
    Снегопад в Германии
    Снегопад в Германии
    REUTERS . Pelle Rink/Ritzau Scanpix/via REUTERS
    Снегопад в Нидерландах
    Снегопад в Нидерландах
    REUTERS Cris Toala Olivares
    Снегопад в Нидерландах
    Снегопад в Нидерландах
    REUTERS Cris Toala Olivares
    Снегопад в Хорватии
    Снегопад в Хорватии
    REUTERS Antonio Bronic
    Снегопад в Хорватии
    Снегопад в Хорватии
    REUTERS Antonio Bronic
    Снегопад в Хорватии
    Снегопад в Хорватии
    REUTERS Antonio Broni
    Лондон накрыли снегопады
    Лондон накрыли снегопады
    REUTERS Peter Nicholls
    Швецию накрыли снегопады
    Швецию накрыли снегопады
    REUTERS TT News Agency/Johan Nilsson/via REUTERS
    Швецию накрыли снегопады
    Швецию накрыли снегопады
    REUTERS TT News Agency/Johan Nilsson/via REUTERS
    Лондон накрыли снегопады
    Лондон накрыли снегопады
    REUTERS Peter Nicholls
    Лондон накрыли снегопады
    Лондон накрыли снегопады
    REUTERS Hannah Mckay
    Лондон накрыли снегопады
    Лондон накрыли снегопады
    REUTERS Tom Jacobs

    Рекомендуем

    Митинг под Мыстецьким Арсеналом перед пресс-конференцией президента Украина Петра ПорошенкоВ ожидании Порошенко: плакаты об импичменте и усиленная охрана15:31 28.02.2018
    Сеть взорвал флешмоб с "отрезанными" головами11:30 28.02.2018
    Модель Линдси ПеласБлондинка с бюстом 8-го размера снялась в новой провокационной фотосессии10:58 28.02.2018
    Зима в ОдессеОдесса в ожидании снежного армагеддона17:31 27.02.2018
    Столкновения под РадойСтолкновения под Радой: в ход шли камни и бутылки14:32 27.02.2018
    Провокационный тренд охватил Instagram: волосы вместо бюстгалтера13:47 27.02.2018
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры ЗакарпатьяКадры с места взрыва и пожара в офисе союза венгров Закарпатья13:25 27.02.2018
    Деми РоузА где-то очень жарко. Модель блеснула формами как у Кардашьян11:54 27.02.2018
    Одесский Ланжерон сковало льдомЗимняя сказка на пляжах Одессы: обледенелые пирсы, волны и стаи голодных чаек11:20 27.02.2018
    Все фотоленты
    Снегопад в Риме

    В Европу пришла настоящая зима с сильными морозами и метелями. Многие европейские страны оказались не готовы к такой погоде.

    К примеру, в Неаполе снега не видели около 50 лет, у жителей этого города даже нет теплых вещей в гардеробе.

    В в британской столице снег и гололед парализовали движение автотранспорта, в некоторых районах движение просто остановилось. Жители города за один день приспособились к непривычным холодам — достали шапки, а некоторые даже шубы — правда, по большей части из искусственного меха. Многие продолжают по привычке передвигаться в легких куртках и кроссовках.

    В некоторых странах, к примеру, в Словакии и Чехии, температура опустилась до минус 25 и 35 градусов мороза ночью. Сообщалось о жертвах.

    Смотрите также: Одесса в ожидании снежного армагеддона

    Ссылки по теме:
    Теги: