Не ждали, не гадали. В Европе бушуют снега и лютые морозы

В Европу пришла настоящая зима с сильными морозами и метелями. Многие европейские страны оказались не готовы к такой погоде.

К примеру, в Неаполе снега не видели около 50 лет, у жителей этого города даже нет теплых вещей в гардеробе.

В в британской столице снег и гололед парализовали движение автотранспорта, в некоторых районах движение просто остановилось. Жители города за один день приспособились к непривычным холодам — достали шапки, а некоторые даже шубы — правда, по большей части из искусственного меха. Многие продолжают по привычке передвигаться в легких куртках и кроссовках.

В некоторых странах, к примеру, в Словакии и Чехии, температура опустилась до минус 25 и 35 градусов мороза ночью. Сообщалось о жертвах.

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