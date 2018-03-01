Первый день весны Украина проведет под снегом - синоптики

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В четверг, 1 марта в Украине, кроме запада, в результате перемещения активного циклона будут наблюдаться сложные погодные условия, сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве областей сильный снег, метели, снежные заносы. Ночью в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях очень сильные снегопады.

В Приазовье местами налипание мокрого снега, гололед; ночью и утром порывы ветра 15-20 м/с, местами 25-27 м/с.

На дорогах страны гололедица.

Ночью и утром в северо-западной части акватории Черного моря и на акватории Азовского моря и в портах Мариуполь, Бердянск порывы ветра 25-27 м/с; в течение суток высота волн в Черном море 30-40 дм, в Азовском море 15-20 дм.

Укргидрометцентр Прогноз погоды на 1 марта

В Киеве 1 марта сильный снег. Днем — 5…-7, ночью до —10…-12.

Ранее сообщалось об ухудшении погодных условий. Во многих областях Украины ожидался сильный ветер и гололедица.