Скубченко: флаги УПА в Киеве - нацистское издевательство

РИА Новости Украина

Киевсовет разрешил использовать красно-черный флаг "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА) во время ряда торжественных мероприятий.

Согласно принятому проекту решения, у здания Киевсовета, а также возле помещений районных государственных администраций будут поднимать революционный флаг ОУН, отметили в пресс-службе. Киевский горсовет определил 13 дат, согласно которым будет рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности вывешивать этот флаг.

Отметим, что ранее представители партии ВО "Свобода" зарегистрировали постановления об использовании флага ОУН-УПА наряду с государственным не только в Киеве, но и других органах местной власти. Как уже сообщало РИА Новости Украина, Львовский и Ивано-Франковский горсоветы дали добро на использование, наряду с государственным, красно-черного флага.

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По мнению блоггера Александра Скубченко, комиссия по вопросам местного самоуправления Киевсовета, которая согласовала проект решения об использовании красно-черного флага, не является адекватной, а таким решением столичный горсовет обяжет городскую и районные администрации, все департаменты и управления вывешивать флаг ОУН в определенные даты.

"Например, в дни рождения Бандеры и Шухевича, в годовщину смерти главкома ОУН Шухевича, дни создания УВО и УПА, и в другие не менее "значимые" даты для столицы. Вся комиссия – 4 неадеквата: Гусовский от "Самопомощи", ещё по одному от "Батькивщины" и "Солидарности" Порошенко, а так же какой-то галичанин от "Свободы", — отметил Скубченко на своей странице в Facebook.

Скубченко также считает, что мэр города Виталий Кличко подпишет скандальное решение Киевсовета.

Facebook Александра Скубченко Комментарий Александра Скубченко

"И ведь Кличко подмахнет же, подпишет. Неужели Киев, мать городов русских, заслужил вот это вот всё нацистское издевательство? Киевляне, вы действительно вот за это голосовали?" — задается вопросом блоггер.

Напомним, президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.