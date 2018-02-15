Два города решили использовать флаг ОУН-УПА в дни памятных дат

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Львовский и Ивано-Франковский горсоветы дали добро на использование, наряду с государственным, красно-черного флага "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" в дни некоторых памятных дат.

"Этим постановлением мы еще больше усиливаем и определяем важность сине-желтого (государственного – ред.) флага Украины… Но мы также определяем несколько позиций относительно красно-черного флага. В частности, отдавая дань героям различных этапов национально-освободительной борьбы, рекомендовать использование красно-черного флага во время проведения соответствующих торжественных и памятных мероприятий на территории города", — заявил заместитель мэра Львова Андрей Москаленко. Его слова приводятся на сайте горсовета.

При этом отмечается, что в определенных местах во Львове будет вывешиваться исключительно государственный флаг. Львовский горсовет также определил 29 дат, когда рекомендовано использовать на территории города символику ВС Украины и историческую символику, в частности флаг ОУН-УПА. В перечень вошли 1 января – День рождения Степана Бандеры, 9 марта – День рождения украинского писателя Тараса Шевченко, 28 июня – День конституции Украины, 24 августа – День независимости Украины, а также 6 декабря — День вооруженных сил Украины.

Решение об использовании флага приняли и в Ивано-Франковске. "Несмотря на то, что красно-черный флаг, с которым шли в бой воины ОУН-УПА, сейчас стал знаменем в руках бойцов, воюющих на востоке Украины, городской совет утвердил перечень дат, связанных с событиями национально-освободительной борьбы украинского народа XX века, памятью ее героев, в честь которых наряду с государственным флагом Украины следует вывешивать революционный флаг ОУН", — говорится в сообщении пресс-службы горсовета.

Ранее городской совет Тернополя в ответ на решение Польши о запрете бандеровской идеологии принял решение поднимать черно-красный флаг во время торжественных и праздничных мероприятий наравне с украинским государственным флагом.

Ранее представители националистической партии "Свобода" зарегистрировали в Киевсовете и других органах местной власти постановления об использовании флага ОУН-УПА наряду с государственным.