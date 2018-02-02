Тернополь поднимет красно-черный флаг в ответ на закон в Польше

Фото teren.in.ua

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В Тернополе во время всех торжественных и праздничных мероприятий на государственных зданиях и коммунальных учреждениях одновременно с сине-желтым национальным флагом будут обязательно поднимать флаг национальной революции — красно-черный.

Такое решение в пятницу принял Тернпольский городской совет по инициативе городского головы Сергея Надала в ответ на принятый польским Сеймом закон о запрете пропаганды "бандеровской идеологии".

Мэр Тернополя заявил, что горсовет "не позволит другим странам переписывать страницы истории" Украины.

"Тернополь всегда имел прекрасные партнерские отношения с польскими городами. Тесно сотрудничают между собой образовательные, лечебные, спортивные и культурные учреждения наших городов. И именно благодаря совместным проектам мы показываем дружбу между нашими странами и городами. Убежден, что ни одно политическое решение не может переписать героические страницы нашей истории. Этим решением мы демонстрируем, что не позволим другим странам переписывать страницы нашей истории. И еще раз официально утверждаем на городском уровне уважение к нашим Героев и их вклад в борьбу за независимость Украины", — приводятся слова Надала на сайте горсовета.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду "идеологии украинских националистов", "Волынской резни" и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

Читайте также: Культура как оружие. Вятрович тащит Украину в XVIII век

Ранее председатель комитета по иностранным делам Верховной Рады Анна Гопко заявила, что Польша переходит "красную черту" в добрососедских отношениях с Украиной и "скатывается к диктату", а народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий счел, что Варшава "еще больше изолирует себя" в международной политике. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко назвал неприемлемым принятый Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии" и призвал Варшаву к диалогу, подчеркнув, что "историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов".