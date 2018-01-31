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    Скубченко: все действия власти по восстановлению Донбасса - пустота

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    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (395)

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    К вице-премьеру Зубко есть вопрос: в каком состоянии проекты на 2017 год, по которым "на 43 объекта уже подписаны соглашения о передаче средств, а на 13 - завершены тендерные процедуры", отмечает глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.
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    Еще в январе 2017 года в правительстве создали межведомственную комиссию для проверки целевого использования выделенных на восстановление Донбасса средств.

    Речь тогда шла о почти четырех миллиардах гривен. Эти деньги были предоставлены Донецкой и Луганской военно-гражданским администрациям за счет остатков средств местных бюджетов населенных пунктов, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий.

    А 13 декабря 2017 года Кабмин утвердил государственную целевую программу восстановления и укрепления мира в Донбассе.

    Ситуацию с восстановлением Донбасса на своей странице в Facebook проанализировал глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

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    "В марте 2017 Минрегион сообщил, что в рамках проекта "Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины" первые 69 проектов по восстановлению и ремонту школ, детских садов, больниц, реабилитационных центров и административных строений в Донбассе уже определено и утверждено правительством на сумму 628 млн гривен", — написал Скубченко.

    Также он привел данные отчета Минрегиона о состоянии финансирования бюджетных программ за 2017 год:

    "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам для реализации проектов в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины: предусмотрено на 2017 год — 1 миллиард 145 миллионов гривен, профинансировано фактически — 9 миллионов 586 тысяч 700 гривен".

    "Хочется спросить вице-премьера Зубко: а что там с проектами на 2017 год, по которым "на 43 объекта уже подписаны соглашения о передаче средств, а на 13 — завершены тендерные процедуры"? Все, что делает эта власть для восстановления Донбасса: пустые обещания; разрушать — не строить", — подытожил эксперт.

    Принтскрин со страницы Facebook
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