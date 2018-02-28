Украинцам посоветовали оформлять ДТП через интернет

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. В связи с ухудшением погодных условий в Украине резко возросло количество ДТП и, как следствие, количество вызовов полиции на место аварии. В результате процесс оформления ДТП затягивается и сопровождается пробками, долгим ожиданием "копов" и другими неудобствами.
Чтобы избежать всего этого и сэкономить время, в Патрульной полиции посоветовали украинским водителям оформлять небольшие ДТП онлайн через электронный европротокол.
Воспользоваться им можно в тех случая, когда:
— в аварии нет травмированных или погибших;
— водители не употребляли алкоголь или наркотические вещества;
— водители имеют при себе полисы ОСАГО;
— водители договорились об обстоятельствах аварии;
— водители имеют при себе исправные мобильные телефоны;
— автомобили были без прицепов.
Европротокол заполняется участниками ДТП в одном экземпляре на любом мобильном устройстве, оснащенном камерой и выходом в интернет.
Напомним, 18 октября прошлого года Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.
Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия", Алене Зайцевой, которая была за рулем внедорожника, грозит до десяти лет лишения свободы.