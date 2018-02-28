Украинцам посоветовали оформлять ДТП через интернет

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КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. В связи с ухудшением погодных условий в Украине резко возросло количество ДТП и, как следствие, количество вызовов полиции на место аварии. В результате процесс оформления ДТП затягивается и сопровождается пробками, долгим ожиданием "копов" и другими неудобствами.

Чтобы избежать всего этого и сэкономить время, в Патрульной полиции посоветовали украинским водителям оформлять небольшие ДТП онлайн через электронный европротокол.

Воспользоваться им можно в тех случая, когда:

— в аварии нет травмированных или погибших;

— водители не употребляли алкоголь или наркотические вещества;

— водители имеют при себе полисы ОСАГО;

— водители договорились об обстоятельствах аварии;

— водители имеют при себе исправные мобильные телефоны;

— автомобили были без прицепов.

Европротокол заполняется участниками ДТП в одном экземпляре на любом мобильном устройстве, оснащенном камерой и выходом в интернет.

Напомним, 18 октября прошлого года Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия", Алене Зайцевой, которая была за рулем внедорожника, грозит до десяти лет лишения свободы.