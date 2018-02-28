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    На месте масштабного ДТП в Башкирии, в котором погибли 9 человек

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    По предварительным данным следствия, виновником столкновения грузовика с автобусом может бть водитель большегруза, который не справился с управлением.
    Канал на Youtube RT

    Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения завели на водителя грузовика, который въехал в микроавтобус в Башкирии, в результате чего погибли 9 человек.

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    Во вторник, 27 февраля, в ДТП попали грузовик Man и микроавтобус Mercedes Sprinter, погибло девять человек, еще несколько попали в больницы. СК РФ сообщал, что, по предварительным данным следствия, виновником столкновения грузовика с автобусом мог быть водитель большегруза, который не справился с управлением.

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    "В отношении него (водителя грузовика) следственным подразделением отдела МВД России по Иглинскому району возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", — говорится в сообщении. Максимальная санкция соответствующего пункта статьи — лишение свободы на семь лет.

    Накануне сообщалось, что в результате ДТП на ж/д переезде в Польше погибли четыре человека. По данным местных СМИ, все погибшие являли гражданами Украины. 

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