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    Происшествия

    В жутком ДТП на ж/д переезде в Польше погибли 4 украинца - СМИ

    (обновлено: )284
    ДТП произошло 27 февраля вечером на участке Opola-Chmielowicach возле города Ополе. По неизвестным причинам водитель автомобиля выехал на железнодорожные пути, где произошло столкновение с электричкой.
    Смертельное ДТП с украинцами в Польше
    FAKT24

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Четыре гражданина Украины погибли в результате аварии на железнодорожном переезде в Польше, сообщает интернет-изданию "Варта-1" сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

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    "ДТП произошло 27 февраля в промежутке времени между 19.00-19.30 на участке Opola-Chmielowicach (около г.Ополе). По неизвестным причинам водитель автомобиля выехал на железнодорожные пути, где произошло столкновение с электричкой. Вследствие ДТП на месте происшествия погибли четыре человека. По предварительной информации, все погибшие граждане Украины — три женщины и один мужчина", говорится в сообщении.

    Издание со ссылкой на местную полицию сообщает, что переезд был хорошо освещен. Обстоятельства происшествия выясняются.

    FAKT24
    Смертельное ДТП с украинцами в Польше

    Трасса Opole-Nysa частично заблокирована для движения автотранспорта.

    FAKT24
    Смертельное ДТП с украинцами в Польше

    Между тем польское издание FAKT24 отмечает, что на данный момент официальной информации о гражданстве погибших нет. 

    На днях сообщалось, что пьяный украинец устроил смертельное ДТП в Польше. 

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