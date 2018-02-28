В жутком ДТП на ж/д переезде в Польше погибли 4 украинца - СМИ

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Четыре гражданина Украины погибли в результате аварии на железнодорожном переезде в Польше, сообщает интернет-изданию "Варта-1" сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
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"ДТП произошло 27 февраля в промежутке времени между 19.00-19.30 на участке Opola-Chmielowicach (около г.Ополе). По неизвестным причинам водитель автомобиля выехал на железнодорожные пути, где произошло столкновение с электричкой. Вследствие ДТП на месте происшествия погибли четыре человека. По предварительной информации, все погибшие граждане Украины — три женщины и один мужчина", говорится в сообщении.
Издание со ссылкой на местную полицию сообщает, что переезд был хорошо освещен. Обстоятельства происшествия выясняются.
Трасса Opole-Nysa частично заблокирована для движения автотранспорта.
Между тем польское издание FAKT24 отмечает, что на данный момент официальной информации о гражданстве погибших нет.
На днях сообщалось, что пьяный украинец устроил смертельное ДТП в Польше.