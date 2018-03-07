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    Киев

    В Киеве к службе приступила первая женщина-водолаз

    (обновлено: )66
    В МВД рассказали, что экзаменационное погружение Оксаны Чехместреноко лично экзаменовал глава ГСЧС Николай Чечеткин.
    Первая женщина-водолаз
    mvs.gov.ua

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В Киеве к службе приступила первая женщина-водолаз ГСЧС Оксана Чехместренко.

    Экзаменационное погружение новобранца состоялось на днепровской заливе Вовковатый. Спуск Чехместреноко лично экзаменовал глава ГСЧС Николай Чечеткин.

    В МВД рассказали, что Оксана — мама троих детей.

    mvs.gov.ua
    Первая женщина-водолаз
    mvs.gov.ua
    Первая женщина-водолаз

    Ранее сообщалось, что феминистки во Львове в четверг, 8 марта,  на площади перед Львовским национальным академическим театром оперы и балета имени Соломии Крушельницкой будут дарить цветы мужчинам.

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