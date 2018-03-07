КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В Киеве к службе приступила первая женщина-водолаз ГСЧС Оксана Чехместренко.

Экзаменационное погружение новобранца состоялось на днепровской заливе Вовковатый. Спуск Чехместреноко лично экзаменовал глава ГСЧС Николай Чечеткин.

В МВД рассказали, что Оксана — мама троих детей.

Ранее сообщалось, что феминистки во Львове в четверг, 8 марта, на площади перед Львовским национальным академическим театром оперы и балета имени Соломии Крушельницкой будут дарить цветы мужчинам.